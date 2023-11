La conoscenza, antidoto contro l’antisemitismo

L’incontro verterà sul tema ’Gli ebrei a Ferrara: una convivenza di nove secoli’ e sarà tenuto dalla studiosa di Ferrara ebraica Laura Graziani Secchieri. Un excursus di 900 anni che ripercorrerà, a partire dal 1227, la partecipazione ebraica alla vita politica ed amministrativa di Ferrara per arrivare alle leggi razziste che sorpresero e travolsero decine di famiglie di religione ebraica. Conoscere la storia ebraica di Ferrara, che ha un fortissima tradizione anche culturale (e non mi riferisco solo a Giorgio Bassani e Gianfranco Rossi, a Vittore Veneziani, a Arrigo Minerbi e a Paolo Ravenna, l’elenco potrebbe continuare) è indispensabile. Così come è necessario – sempre - conoscere il nostro passato.

“A che serve la storia?” si domandava Marc Bloch nel suo saggio sul mestiere di storico. "Il passato è comprensibile per noi soltanto alla luce del presente, e possiamo comprendere il presente unicamente alla luce del passato", questa è la duplice funzione della storia. Gli ultimi sondaggi indicano che gli italiani sono divisi sul conflitto, con un 46% che giudica “sproporzionata” la reazione di Israele. L’antisemitismo è ancora sottovalutato, rimane nascosto, ma purtroppo lo vediamo strisciante nei numerosi atti di intolleranza che la cronaca riporta, nell’ignoranza di tanti, soprattutto giovani, che ancora non sanno appieno cosa sia stato l’Olocausto e che spesso abbracciano pregiudizi e stereotipi legati al popolo ebraico. Ecco, quello del 16 novembre vuole essere un invito a conoscere. Qualsiasi siano le opinioni sugli scontri bellici in Medio Oriente, le immagini mostrano l’orrore di una guerra che non risparmia nemmeno i bambini. Dobbiamo essere vicini ai nostri “fratelli maggiori” e a tutti coloro che soffrono nei conflitti dell’uomo scatenati per mano dell’uomo e solo con la conoscenza dei fatti, al di là delle celebrazioni e della retorica, possiamo ottemperare al doveredi esprimere un giudizio morale e politico.

* presidente Ferrara Cambia

e assessore comunale