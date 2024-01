La conquista del K2, il racconto di un’impresa in una mostra

Oggi alle 17 inaugura al Mercato centro culturale di Argenta la mostra "Senza posa. Italia K2 di Mario Fantin. Racconto di un’impresa", un progetto di Lab Film realizzata in collaborazione con il Club Alpino Italiano - Sezione di Argenta "Bruno Soldati", in cui si racconta la prima salita del K2 effettuata nel 1954 da una spedizione Cai, a cui ha partecipato anche il cineoperatore Mario Fantin, con il compito di riprendere e documentare l’impresa. Mario Fantin è stato un eccezionale narratore dell’avventura, in grado di spingersi ad altitudini mai raggiunte da una macchina da presa e di andare oltre i confini del mondo civilizzato. La sua storia sul K2 sarà raccontata nel suo diario "K2. Sogno vissuto" e dalle sue riprese, con cercava di far rivivere quel sogno agli spettatori. Parte centrale della mostra è il suo taccuino originale, da poco ritrovato tra le carte di famiglia: sono appunti scritti durante la spedizione sul K2 riguardanti riprese da realizzare, disegni di inquadrature da registrare, il piano di lavorazione, entusiasmi, impressioni, fatiche. Attraverso testi e fotografie, si scopre il dietro le quinte di riprese cinematografiche incredibili, che all’epoca meravigliarono il mondo e ancora oggi riescono a stupirci. Le pagine del suo taccuino d’appunti ci restituiscono le emozioni e la fatica, la malinconia e l’entusiasmo dell’uomo che deve raccontare e che, attraverso le emozioni che vive, si racconta. Vero protagonista della mostra, e fino a oggi inedito, questo oggetto è eccezionalmente presente in originale, con le sue pagine ancora intatte che ci restituiscono l’essenza della personalità di Fantin e tutta la sua passione. Il percorso espositivo è un viaggio immersivo, con proiezioni e suoni, che portano il visitatore a meravigliarsi per la bellezza delle immagini riprese.