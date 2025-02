La consigliera. Asia Tomasi andrà al ForsAm

A soli 22 anni, Asia Tomasi, consigliere comunale di maggioranza nella lista Insieme per il futuro del comune di Masi Torello, è stata selezionata tra i 40 giovani amministratori under 35 di tutta Italia per partecipare al ForsAM (Formazione Specialistica in Amministrazione Municipale), un executive aster di 300 ore promosso dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani e organizzato per la dodicesima edizione da PVBLICA (Scuola per giovani amministratori). Studentessa al quinto anno di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara, Asia ha già conseguito la laurea in Scienze Giuridiche nel 2023, distinguendosi come la più giovane amministratrice del Comune. Il ForsAM è un programma altamente selettivo che mira a fornire strumenti concreti per la gestione della pubblica amministrazione, attraverso lezioni frontali, project work, studio individuale e lavoro di gruppo.