"La consigliera Caldarone fa disinformazione. La Ztl esiste già da 34 anni ma lei non lo sapeva"

La Ztl e i varchi per il controllo nel centro storico continuano a sollevare un vespaio di polemiche. Stavolta è il Pd, che corre in difesa della maggioranza e attacca la consigliera di Fratell’ d’Italia Caldarone. Così il partito democratico affonda i colpi: "La Capogruppo Caldarone – sbottano i dem – coglie un’altra buona occasione per collezionare l’ennesima gaffe: dopo una serie di segnalazioni a distanza, senza mai stare sul territorio, arriva una nuova polemica sul nulla, che si sarebbe tranquillamente evitata leggendo l’atto. Se compito di ogni consigliere è informare e informarsi, ci chiediamo come si possa ricoprire questo ruolo lanciando allarmi prima ancora di leggere le carte. E’ così che nasce il nuovo allarme sulla ZTL, mettendo in guardia l’amministrazione da ciò che già esiste da trentaquattro anni e da ciò che da sempre le viene richiesto: un efficace sistema di controllo verso chi non rispetta le regole". Il partito democratico accusa la Caldarone di attacchi strumentali e sterili: "Ci chiediamo se questa disinformazione sia frutto di analisi superficiali o di un preciso intento di creare malcontento su problemi che non esistono: in entrambi i casi, non è la condotta che si conviene a chi è chiamato a rappresentare i cittadini.