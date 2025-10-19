La contrada San Giorgio si fa avanti: "Sede in via Ravenna, siamo pronti". La lettera già spedita al Comune

"Gli spazi di via Ravenna, 52? Ci farebbero molto comodo anche se bisogna capire che spese dovremmo affrontare nel caso in cui il Comune decidesse di affidarla a noi". Quel ’noi’ sta per Contrada di San Giorgio e, ai nostri taccuini, è Roberto Brunetti a parlare. Che, dal 15 giugno scorso, ne è diventato il presidente. Dopo l’intervista che l’assessore Cristina Coletti ha rilasciato al Carlino sul nodo sedi delle associazioni – l’appello parte dal Csv, che chiede a gran voce di restare in via Ravenna evitando lo spostamento il via Bologna – abbiamo chiesto al vertice della contrada (che potrebbe occupare i locali) di ricostruire lo stato dell’arte.

Brunetti, quando vi è stato posto il tema della sede e della possibilità di un ampliamento rispetto all’assetto attuale?

"Per la verità se n’è occupato il mio predecessore, ma è da diverso tempo che se ne parla e la Contrada ha mandato nella tarda primavera una lettera di intenti al Comune, rispondendo a una sollecitazione".

Si spieghi.

"L’amministrazione ha chiesto alla Contrada se fosse interessata, nell’ipotesi che si liberassero gli spazi al piano superiore della palazzina di via Ravenna 52, ad occuparli con le proprie attività allargando così la disponibilità dei locali. È evidente che da parte nostra c’è stato un riscontro positivo. Tanto più che, al momento, occupiamo il piano inferiore. Era naturale che il Comune chiedesse a noi di occupare quello spazio".

Al momento, i locali che avete, sono insufficienti?

"Negli anni la situazione è cambiata e la Contrada è diventata l’epicentro di diverse attività svolte anche in collaborazione con altre realtà, enti e associazioni. Fra l’altro, da un po’, lo spazio che avevamo in via Ferrariola è stato destinato ad altro uso per cui – oltre a via Ravenna – al momento disponiamo solamente di un magazzino in via Trenti. Poter contare su altri spazi, sarebbe auspicabile. Con alcuni accorgimenti".

In premessa ha accennato a possibili problemi economici. A cosa si riferisce?

"È ragionevole immaginare che la disponibilità di maggiori spazi possa comportare un aggravio dal punto di vista dei bilanci della Contrada. Per cui, benché di spazio ce ne sia bisogno, occorre fare un’attenta valutazione dell’impatto".

Qual è il rapporto tra Contrada di San Giorgio e Csv?

"Ottimo. Collaboriamo e realizziamo iniziative assieme da anni".

Qualora il Comune decidesse di affidare l’immobile alla Contrada, avete già un’idea di come potrebbero essere utilizzati quegli spazi?

"Abbiamo bisogno di un luogo dove collocare al meglio la nostra attrezzatura, ma soprattutto di spazi per iniziative. La Contrada è un luogo dinamico e, devo dire, attrattivo".

Insomma, il tema della sede esiste.

"Certo che esiste. Fra l’altro qualche tempo fa abbiamo apprezzato molto l’iniziativa del Comune che ha messo a disposizione fondi per riqualificare le sedi delle contrade. Della nostra come delle altre. Ora, l’immobile di via Ravenna, è senz’altro più fruibile e prestigioso. A determinate condizioni, come abbiamo indicato nella lettera, saremmo ben felici di avere anche il piano superiore".