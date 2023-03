La Contrada San Paolo si fa conoscere

Dopo alcuni anni di assenza, dovuti alla lontananza e alla distanza causati dalla pandemia, finalmente ritorna il progetto che ha legato il Rione San Paolo all’Università di Ferrara: "Il Palio incontra Unife". Il progetto ha l’obiettivo di coinvolgere le studentesse e gli studenti dell’Università di Ferrara nella vita della Contrada Rione San Paolo proponendo loro di partecipare a differenti attività.

Domani, alle 17, nel chiostro piccolo della Chiesa di San Paolo in via Boccaleone, 19, si terrà un pomeriggio di incontro le matricole di Unife che avranno così la possibilità di diventare protagonisti del mondo culturale e sociale della Contrada stessa. Sarà possibile osservare i vari gruppi di cui è composta la Contrada, come musici e sbandieratori, con strumenti ed esibizioni, come il gruppo armati, imparando a destreggiarsi con la spada, e come il gruppo di danza rinascimentale. Oltre a questo, studentesse e studenti potranno toccare con mano ciò che davvero rappresenta l’anima di ogni Contrada: le corse al Palio di Ferrara. La Contrada, con le sue maestranze, si metterà a disposizione degli studenti per accompagnarli in un percorso che permetta loro di sperimentarsi come studiosi del passato, ma che li renderà anche in grado di entrare a far parte del passato stesso indossando i costumi che avranno apprezzato e studiato.

Prosegue il ciclo di conferenze ‘Le storie della nostra Storia’ organizzata dalla Contrada San Giacomo. Oggi, alle 21.30, il dottor Carlo Cavazzuti presenterà ‘La Maschera, una storia antica’. Partendo dal suo utilizzo e dalla sua costruzione nella preistoria si andrà a osservare come evolve e cambia l’utilizzo della maschera passando per i rituali greci e la commedia dell’arte sino a giungere ai giorni attuali delle mascherine Ffp2.