La convenzione con il Comune: "Da Hera 2,6 milioni di euro. Per oneri mai redistribuiti prima"

Un’operazione politico-strategica, che traguarda due obiettivi importanti: da un lato ristabilire un equilibrio fra l’ente pubblico e la multiutility e dall’altro incamerare risorse che verranno assunte – mediante una variazione di bilancio specifica – sulla parte corrente del Bilancio comunale. Entro maggio. Stiamo parlando della convenzione tra Comune e Hera che il vicesindaco e assessore all’Ambiente, Alessandro Balboni (coadiuvato dal dirigente Alessio Stabellini) ha presentato ieri mattina a seguito di una giunta straordinaria che ha dato semaforo verde alla delibera. "Per la nostra amministrazione – scandisce il numero due della giunta – è fondamentale che i dividendi di Hera vengano redistribuiti e investiti per migliorare i servizi per la cittadinanza. Ferrara, sotto questo profilo, fino alla nostra iniziativa rappresentava un’anomalia a livello nazionale: dal 2008, anno di attivazione del termovalorizzatore di via Cesare Diana, il Comune non ha mai incassato gli oneri di compensazione ambientale. Con questo atto che verrà deliberato dal consiglio d’amministrazione di Hera proprio domani (oggi, ndr), ristabiliamo un principio di equità soprattutto verso i cittadini ferraresi". Va detto comunque che la convenzione è frutto di una volontà condivisa anche dalla stessa Hera attraverso un tavolo di lavoro congiunto.

Dopo una lunga trattativa, fatta di confronti e condita da "una forte volontà politica" il vicesindaco – che ha iniziato il lavoro già nel precedente mandato in ossequio alla sua delega all’Ambiente – ha portato a casa "un risultato significativo: Hera ci corrisponderà 2,6 milioni di euro entro maggio per compensare gli oneri che non sono stati versati dal 2021 al marzo 2025". Con uno sforzo di calcolo sulle moltiplicazioni, se per un lasso temporale di circa quattro anni la multiutility corrisponde all’amministrazione – su parte corrente – oltre due milioni di euro, proviamo a immaginare quanti milioni potrebbero esserci nelle casse comunali se fossero stati versati gli oneri anche negli anni precedenti. Ma, come ribadisce lo stesso Balboni, "rinunciare a questi introiti, da parte delle amministrazioni precedenti, è stata una chiara volontà politica".

La convenzione sancita dalla delibera, però, non ha solo un effetto retroattivo. Bensì guarda al futuro. "Attraverso questo documento – dettaglia il numero due della giunta – garantiremo al Comune un introito di circa seicentomila euro all’anno su parte corrente del Bilancio, come oneri di compensazione legati ai rifiuti speciali non pericolosi". Il calcolo è basato sul parametro che corrisponde a nove euro ogni tonnellata di rifiuti smaltita dal termovalorizzatore. Per cui, si tratta di una cifra stimata benché aderente alla capacità di smaltimento registrata regolarmente dall’impianto. Anche su questo punto, nulla è stato lasciato al caso. "Abbiamo fatto un lungo monitoraggio ambientale – prosegue ancora Balboni – sull’attività del termovalorizzatore, sulla base del quale abbiamo condotto la trattativa con la multiutility per farci riconoscere la quota degli oneri compensativi".

C’è un particolare interessante che va tenuto in considerazione in questa vicenda ed è legato a un aspetto all’apparenza contabile, in realtà eminentemente politico. "Una volta assunte le risorse da parte della multiutility – chiosa il vicesindaco – saranno inserite nella parte corrente del Bilancio, sia i 2,6 milioni entro maggio che i 600 mila euro su base annua da qui al 2029 (la convenzione poi è eventualmente rinnovabile). Non esistono vincoli che ci impongano come destinare queste risorse. Benché, quando le introietteremo, ragioneremo assieme a tutta la giunta sulla destinazione più idonea". Insomma, si "liberano" un bel po’ di risorse.