La coop nel segno rosa: "La parità di genere è il nostro vero marchio"

La cultura del reciproco rispetto. La Cooperativa Ageste di Ferrara è certificata per la parità di genere. La certificazione UNI PdR 125:2022 per la Parità di Genere rappresenta un passo fondamentale verso il miglioramento delle condizioni di uguaglianza tra i sessi nelle organizzazioni e nelle aziende. Questa certificazione, infatti, stabilisce un sistema di valutazione e riconoscimento per quelle imprese che adottano politiche concrete in favore della parità di genere.

La Cooperativa Ageste di Ferrara che l’anno prossimo festeggerà i 30 anni di attività e aderisce al sistema Confcooperative Ferrara, ha raggiunto il conseguimento di questa certificazione. Paola Pesci, la presidente di Ageste: "È un riconoscimento che attesta il nostro impegno concreto nel promuovere la parità di genere all’interno della nostra azienda e nel garantire un ambiente di lavoro inclusivo, equo e rispettoso per tutti". Gli obiettivi che Ageste si è prefissata sono il garantire pari opportunità di crescita e carriera per tutti i dipendenti, indipendentemente dal genere. Promuovere un ambiente di lavoro inclusivo in cui ogni voce è ascoltata e ogni talento può esprimersi liberamente. Contrastare le disuguaglianze di genere attraverso azioni concrete e misurabili, inclusi programmi di formazione, sensibilizzazione e politiche di supporto.

"Questa certificazione non è solo un riconoscimento esterno – continua Pesci – ma è anche la conferma dell’impegno che mettiamo ogni giorno nel creare una cultura aziendale basata sul rispetto reciproco, sull’inclusione e sulla valorizzazione delle diversità". L’impegno di Ageste per la parità di genere è un cammino continuo che nasce da lontano e dalla volontà di far crescere talenti e competenze in funzione delle proprie capacità e doti di leadership indipendentemente dal genere di appartenenza. Da diversi anni, infatti, i ruoli di responsabilità e coordinamento di stabilimenti prestigiosi e di rilievo non solo all’interno della provincia ferrarese ma anche a livello regionale, sono stati affidati a brillanti menti femminili che hanno sdoganato la visione che il comparto della logistica fosse una prerogativa prettamente maschile.