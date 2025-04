La Coop si rinnova, c’è aria di festa: "Un’attività che rinsalda le radici"

Un negozio completamente rinnovato negli spazi e nei comfort per i clienti. Ieri mattina è stata inaugurata la Coop in Viale della Resistenza a Codigoro, dopo i lavori di restyling. Si parla di un investimento da parte della cooperativa di oltre 1 milione 100mila euro. Al taglio del nastro il sindaco Alice Sabina Zanardi, per Coop Alleanza 3.0, il presidente, Domenico Livio Trombone, il vicepresidente vicario, Andrea Volta, la direttrice generale, Milva Carletti, Patrizia Lucchini, presidente Zona Soci Ferrara Est di Coop e molte persone. "Una realtà importantissima per il territorio - ha esordito il primo cittadino codigorese - che prosegue ad investire rafforzando valori come condivisione, cooperazione e soprattutto inclusione in un momento dove ne abbiamo molto bisogno. Un luogo dove le persone si incontrano e si confrontano, creando in questo modo scambi sia sociali che culturali. Un progetto di ammodernamento che è tangibile investendo sull’innovazione, pur salvaguardano i valori del nostro territorio come la cucina, i vini che rappresenta ed un’iniezione di fiducia nel futuro". Il sindaco ha concluso ringraziando i 44 dipendenti che si sono profusi in questi mesi di lavoro per l’inaugurazione sottolineata anche da una grande torta che è stata ampiamente gradita da presenti, dopo la benedizione del parrocco don Marco Polmonari. Gli interventi effettuati, per fornire sempre maggiore qualità e risparmi ai 3.000 soci della Coop, sono stati esplicitati dal direttore della struttura Samuele Gardenghi che ha voluto ringraziare i dipendenti "che si sono impegnati tantissimo per arrivare a questo traguardo, i primi artisti di tutto questo grande cambiamento". Nel dettaglio è stato ampliato lo spazio riservato ai freschi e freschissimi "per andare incontro a una spesa quotidiana verso il nostro consumatore" a partire dal reparto ortofrutta, aumentando l’assortimento di prodotti locali. "Per il pane lo sforniamo caldo tutti i giorni e c’è anche la pizza alla pala che si può anche ordinare mentre si fa la spesa e ritirare prima di uscire. Forse la cosa più importante - prosegue Gardenghi - è la pasticceria prodotta da Coop, le nostre pasticcerie dell’Ipercoop di Castello la producono e tutte le mattine ce la portano fresca, con un prodotto di qualità Coop a un prezzo molto concorrenziale. Stessa cosa per il reparto della cucina con pietanze preparate, calde e fredde, che si possono consumare al momento. Nel reparto carne, fiore all’occhiello, una teca con carni selezionate come Black Angus e vari tipi di frollatura. Aumentato l’assortimento di pasta e il reparto delle colazioni per un buon inizio di giornata. E’ stata ricreata una vera e propria cantina con una serie di etichette di vini anche del territorio e uno spazio - conclude - per il Gin Hub. Infine oltre le casse tradizionali, quelle automatiche dove il cliente può in autonomia fare tutto da solo e uscire direttamente con lo scontrino. Oltre a questo da oggi è attiva anche l’App Salvatempo".

Claudio Castagnoli