La Coperta Didattica alla primaria Farber. L’integrazione fa un passo avanti

Un progetto per l’integrazione scolastica: la Coperta didattica della 3A della Primaria Farber. Un progetto per favorire l’integrazione scolastica. E’ questo il senso di una serie di incontri che si sono tenuti nella 3A della scuola primaria Bruno Farber di San Martino. Il progetto ’Coperta Didattica’ nel quale gli alunni hanno svolto attività di uncinetto per poi arrivare a creare con il contributo di tutti una coperta, è stato molto partecipato dai bambini. "Nel laboratorio – spiega Francesca Solmi, pedagogista del Comune e referente del Servizio Consulenza per l’Integrazione Scolastica – ci siamo posti l’obiettivo del benessere a scuola". Ogni bambino ha creato una sua piastrella e con il lavoro di tutti si è arrivati al prodotto finale, ovvero la coperta. Hanno collaborato al progetto, tra le altre, Elisabetta Gulinelli, Paola Manzoli, Ersilia Gemma, Daisy Berilli e Francesca Di Girolamo.