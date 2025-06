La coppa delle parrocchie. Perpetuo soccorso e Jolanda conquistano i due gironi

Il Perpetuo soccorso primeggia nel girone A, sbaragliando gli avversari. Al secondo posto si piazza proprio la Sacra Giovani, che supera 3-2 Quacchio al termine di un match tiratissimo. Si è conclusa con una giornata carica di emozioni, sport e amicizia la terza edizione della Coppa delle Parrocchie, il torneo di calcetto organizzato dalla parrocchia della Sacra Famiglia che ha visto sfidarsi dieci squadre giovanili della diocesi di Ferrara-Comacchio.

Il campo sportivo di via Recchi ha fatto da cornice a un evento sempre più partecipato e atteso, che quest’anno ha visto oltre cento ragazzi in campo, sostenuti da un pubblico numeroso e partecipe. Nel girone B domina Jolanda di Savoia, che conquista il primo posto grazie a un percorso netto, coronato dal successo decisivo su San Martino. Proprio San Martino chiude secondo, seguito da San Benedetto, mentre l’Immacolata, con due pareggi e uno spirito esemplare, si prende con merito il quarto posto. Fanalino di coda Sant’Agostino Giovanissimi. La fase a eliminazione diretta regala emozioni e spettacolo. I Giovanissimi di Sant’Agostino superano 4-1 i coetanei della Sacra Famiglia, mentre i Giovani di Sant’Agostino piegano l’Immacolata con un gol di misura. Nella finale per il quinto posto San Benedetto regola Quacchio 3-0, mentre San Martino vince la finalina per il terzo posto contro Sacra Giovani con un convincente 4-2.

Al termine della giornata, spazio alle premiazioni. Il premio per la miglior tifoseria è stato assegnato ex-aequo a tre formazioni. Tra queste, spicca in particolare la parrocchia dell’Immacolata, che si è distinta non solo per il calore e la simpatia con cui ha sostenuto i propri ragazzi. "La nostra presenza vale tanto per i ragazzi – spiega don Marco Bezzi, parroco della Sacra Famiglia –: è di grande incoraggiamento e ripaga le loro fatiche. Questa è l’unica manifestazione sportiva cattolica che ha riunito un centinaio di giovani nella nostra provincia quest’anno. Sosteniamo questo impegno anche con la nostra partecipazione: camminiamo verso una comunità fondata sull’amore a Gesù, unita e fraterna, dove l’impegno di ognuno è apprezzato e stimato da tutti gli altri".