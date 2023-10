La ’coppia’ migliore? Dal forno di Casari

Bondeno ‘terra del pane’ e la fiera di ottobre è da sempre l’occasione per incorniciare un’eccellenza creando eventi. Domenica sera è stato il momento della sfida trai fornai in occasione dell’edizione 2023 della ‘Coppia d’oro’. Quest’anno ha vinto Michele Casari del panificio ‘Il Pane’ , di Ponte Motte a Bondeno. L’evento ha visto Ascom Confcommercio ed il Comune di Bondeno uniti nella promozione congiunta di questa ‘arte bianca’ che effonde profumi e sapori ogni giorno. "Un percorso di valorizzazione e promozione dei maestri panificatori che ci vede da sempre in prima linea – ha detto Silvia Pedriali, presidente della delegazione Ascom a Bondeno, Cento e Terre del Reno - sosteniamo artigianalità e tradizioni nei negozi di vicinato che rappresentano la nostra identità. Un ringraziamento in particolare all’infaticabile Eros Tartari motore dell’iniziativa ed all’esperto Alberto Succi, presidente della giuria tecnica". La giuria tecnica attraverso un severo disciplinare ha giudicato a pari merito nella seconda posizione tutti gli altri partecipantiovvero Il Panificio di Loberti e Gulinati, Il Forno di Marco Coni, La Casa del Pane di Michele Bosi, Il Panificio di Manuela Cavicchioli ed Il Porticato di Alan Vacchi di Scortichino. Il sindaco Simone Saletti, da sempre attento al commercio di vicinato, ha sottolineato la valenza del lavoro quotidiano dei fornai, innalzando le tipicità gastronomiche che hanno allestito una passeggiata di sapori nelle vie del centro. Tra le eccellenze si è conclusa domenica, al centro 2000, la Sagra del Tartufo organizzata dall’associazione Al Ramiol, che ha proposto il tartufo della golena di Bondeno mentre la Pro Loco di Santa Bianca ha portato frittelle e arrosticini, l’Asd Fustal di Ponte Rodoni le birre artigianali, Panarea 2 pizza, pane e pincini. Ma la fiera continua anche oggi, con la serata conclusiva, con il luna park e le mostre: alla Casa società operaia espone Umberto Palumbo e nel chiostro c’è la 25 esima mostra micologica.

Claudia Fortini