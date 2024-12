La corale dei bambini riconquista la piazza

La corale dei bimbi incanta il cuore di Copparo. Un’emozionante esibizione dopo un minuto di raccoglimento per il maestro Davide.

L’incanto dei bambini della Corale del Natale è tornato nel cuore di piazza della Libertà, a Copparo, dopo un’edizione nel cortile retrostante la residenza municipale per esigenze legate ai lavori finanziati con il Pnrr. Nella mattinata di ieri i piccoli delle scuole d’infanzia comunali ‘Gulinelli’ e ’Cadore’ hanno dato vita a un emozionante piccolo concerto nel cuore di Copparo, nei giardini di fronte al palazzo comunale. L’esibizione è stata preceduta da un minuto di raccoglimento per ricordare il giovane insegnante copparese Davide Benetti, scomparso il giorno precedente. "Siamo certi che Davide non avrebbe voluto far mancare la gioia del Natale ai nostri bambini, che quindi ci allieteranno con i loro canti – ha affermato l’assessore alla Scuola del Comune Francesca Buraschi –. Un’occasione per godere delle autentiche emozioni delle feste". "Siamo felici di essere qui insieme per celebrare la magia del Natale attraverso le voci dei vostri, e un poco anche nostri, bambini – hanno introdotto le educatrici e la coordinatrice pedagogica Marcella Figuccio –. È un momento speciale dell’anno per i bimbi, un momento pieno di gioia, sorrisi e di calore, e un momento particolare per noi adulti, quest’anno fra diverse preoccupazioni per quello che ci circonda. Vogliamo portare un po’ di luce nei cuori di tutti".

Il vivace repertorio di canti natalizi ha emozionato il folto pubblico di familiari e passanti, che hanno applaudito i piccoli cantanti e che si sono uniti a loro nel ballo finale.