La Corale Veneziani tra le navate. Un compleanno sempre in musica

L’Accademia Corale Vittore Veneziani prosegue i festeggiamenti per il 70° compleanno con un concerto che si terrà oggi, alle 21, nella Chiesa di San Paolo a Ferrara. In programma una delle pagine più significative della musica composta ed eseguita alla corte estense: la Missa Hercules Dux Ferrariae di Josquin Des Prez.

La storia dell’Accademia corale “Città di Ferrara”, fondata dal M° Vittore Veneziani insieme al senatore della Repubblica dott. Mario Roffi, presidente del coro per delega del Sindaco fino alla sua morte, e Renzo Bonfiglioli, vice presidente, inizia il 1 marzo del 1955. Il maestro Vittore Veneziani, rientrato nella città natale dopo un trentennio trascorso a Milano come direttore del coro scaligero, portò la sua esperienza e il suo entusiasmo nella nuova attività, assumendone la direzione e l’organizzazione artistica. Da allora l’Accademia, che nel 1958 prese il suo nome per celebrarne la memoria, ha svolto un’intensa, ininterrotta e qualificata attività concertistica in centinaia di concerti, tournée, convegni e rassegne in Italia e all’estero. Alla direzione si sono susseguiti i Maestri Emilio Giani, Pierluigi Calessi, Giuseppe Bonamico, Stefano Squarzina, Giordano Tunioli, Maria Elena Mazzella; da settembre 2019 la direzione artistica dell’Accademia è stata assunta dal maestro Teresa Auletta, che si avvale anche della collaborazione di Francesco Bighi.

Per l’occasione, la Missa Hercules Dux Ferrariae sarà eseguita dal coro da camera dell’Accademia Vittore Veneziani, preparato dal suo direttore, Teresa Auletta, con la collaborazione di Francesco Bighi. Il coro sarà accompagnato da un ensemble strumentale veramente d’eccezione. Al cornetto e tromba Francesco Gibellini, alla viella Clara Fanticini, al trombone Valentino Spaggiari, alla dulciana Ninon Dusollier e all’organo Luciano D’Orazio; alla guida di coro e strumenti ci sarà, come maestro direttore e concertatore, Teresa Auletta.