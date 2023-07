La corsa al 2024, Lodi si scalda "Sarò il capolista in quota Lega Vicesindaco bis? Deciderà Fabbri"

di Federico Di Bisceglie

Se è vero che il centrosinistra è alle prese con la costruzione del programma e del candidato che sfiderà Alan Fabbri nel 2024, anche il centrodestra è al lavoro per tentare la riconferma. Il punto di vista di chi sta alla maggioranza tende a esaltare i risultati raggiunti. Ma, nel caso del vicesindaco Nicola Lodi, non si risparmia anche qualche autocritica.

Vicesindaco Lodi, tutti si chiedono che cosa farà il prossimo anno. Ci può rispondere?

"Sarò sicuramente candidato come capolista nella Lega. In questi anni ho vestito la maglia e, attraverso il nostro operato, abbiamo dimostrato che l’amministrazione a traino Carroccio funziona".

Nel 2019 le percentuali erano diverse da quelle attuali. All’epoca la Lega la faceva da padrona, oggi è Fratelli d’Italia il maggior azionista del centrodestra.

"Sì, ma sono convinto che gli elettori sapranno apprezzare i risultati che abbiamo portato noi, al di là delle percentuali che la Lega ottiene a livello nazionale. Anzi, le posso dire che mi aspetto un ottimo risultato della nostra lista".

Resta il fatto che Fd’I è il senior partner della coalizione. Se le proporzioni dovessero essere confermate, sarà difficile immaginarla nella prossima giunta (qualora dovesse essere confermato Alan Fabbri) nel suo attuale ruolo di vicesindaco, non crede?

"Al sindaco Fabbri mi lega un rapporto fraterno, di profonda stima. Noi, a differenza del centrosinistra, già dal secondo giorno dopo la vittoria del 2019, abbiamo detto che Fabbri sarebbe stato il nostro candidato anche nel 2024. Qualsiasi decisione assumerà per me sarà quella giusta".

Come vanno i rapporti con gli alleati e, in particolare, con Fratelli d’Italia?

"Sia con Fratelli d’Italia, così come con Forza Italia e tutte le altre forze che compongono il centrodestra c’è un rapporto ottimo, rafforzato dalla consapevolezza che l’unità e la coesione siano componenti imprescindibili per confermare il governo di centrodestra a Ferrara".

Nel 2019, anche sull’onda emotiva provocata dalle reazioni ai flussi migratori, il vostro cavallo di battaglia è stato la sicurezza. Quali sono gli assi nella manica che vi giocherete nella primavera prossima?

"Per quanto mi riguarda continuerò a tenere alta l’attenzione sia sul tema della sicurezza e sul tema delle frazioni. Anche questo, in realtà, fortemente legato a quello della sicurezza. I cittadini non hanno i paraocchi: sono capaci di stabilire chi in effetti ha portato beneficio alla città e chi invece no".

Tra le sue deleghe c’è quella all’Urbanistica. Sono diverse le lamentele che sono giunte circa i ritardi nella compilazione del Piano urbanistico generale. Questo è indice, secondo parti consistenti dell’opposizione, di una mancanza di visione prospettica. Come rispode?

"Le critiche che sono arrivate fino a oggi sono del tutto pregiudiziali. Noi abbiamo avviato per la stesura del Pug un percorso realmente partecipato che ha visto la condivisione con gli ordini professionali e moltissime realtà associative. Chi muove queste critiche non sa di cosa sta parlando. E questo mi dispiace, perché non si vuole il bene della città".

A proposito di bene della città, sarebbe auspicabile che nel prossimo consiglio comunale entrassero esponenti un po’ più preparati rispetto a quelli attuali, per lo meno tra le file della maggioranza.

"Ci sarà un Consiglio comunale che avrà sicuramente un livello più alto di preparazione. Ma molti degli attuali consiglieri hanno pagato più che altro l’inesperienza. Non mi sentirei di criminalizzare questa cosa".

Chi sarà il prossimo presidente del Consiglio, dal momento che Poltronieri è, di fatto, sfiduciato?

"Non sta a me stabilire chi sarà il prossimo presidente del Consiglio. Ma, anche nel caso di Poltronieri, penso che ad aver pesato sia stata più che altro l’inesperienza".