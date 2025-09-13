La corsa alla Startup. I giovani fanno l’impresa. In palio la Silicon Valley

Boom di richieste per partecipare a Follow Startup, il nuovo programma di formazione e progettazione imprenditoriale rivolto a giovani team del territorio ferrarese. "Erano 10 i posti inizialmente previsti dal bando da 150mila euro rivolto ai giovani (e futuri imprenditori) del territorio. Sono arrivate 16 candidature, abbiamo deciso di ammetterle tutte al programma", sottolinea l’assessore alle politiche del lavoro Angela Travagli.

L’obiettivo del progetto è aiutare i giovani a trasformare le loro idee in imprese, attraverso un percorso strutturato che alterna momenti formativi, laboratori pratici e opportunità di networking, anche a livello internazionale. Promosso dal Comune di Ferrara, capofila di progetto in partenariato con il Comune di Poggio Renatico, Open Lab Srl e Camera di Commercio Ferrara - Ravenna, il programma si inserisce nell’ambito dell’iniziativa "Anci – Giovani e Imprese – II edizione". E’orientato alla creazione di opportunità di lavoro e all’innovazione sul territorio ferrarese. "Questo progetto rappresenta una leva strategica per potenziare le politiche del lavoro e dell’imprenditorialità giovanile. Sostenere i giovani significa investire in innovazione, competitività, crescita locale e in opportunità lavorative", dichiara Angela Travagli, assessore del Comune di Ferrara con delega alle politiche del lavoro e attuazione del programma.

"La volontà del progetto è seguire i giovani talenti di Ferrara, dando loro tutti gli strumenti per dare forma alle loro idee, con l’obiettivo di avviare una startup. I ragazzi vivranno un vero e proprio percorso intensivo, che prevede anche una settimana di immersione nell’universo della Silicon Valley, dove potranno vedere da vicino come funzionano le società internazionali specializzate in tecnologia e conoscere chi lavora nelle startup più famose del globo", rimarca Travagli. Il 18 settembre al Laboratorio Aperto ex Teatro Verdi si terrà l’inaugurazione del progetto, organizzato da Open Lab: sarà un momento in cui verranno presentati i contenuti dei singoli team partecipanti. Le idee messe in campo dai giovani talenti spaziano in più settori: una piattaforma per i sondaggi online, un’altra digitale che promuove relazioni tra giovani e anziani nelle strutture socio-sanitarie, un’altra ancora che mediante l’AI semplifica la revisione, l’organizzazione e la scrittura collaborativa dei documenti pensata per studenti, professionisti e team aziendali. E poi ancora una piattaforma per ridurre le code alle casse nella grande distribuzione.

I 16 team selezionati accederanno a un programma di incubazione strutturato per fornire affiancamento e mentoring qualificati, sono previste una serie di attività di supporto, tra cui 9 incontri tra settembre e ottobre con voci del panorama startup italiano su temi chiave e 20 ore di workshop pratici da novembre a dicembre, dedicati allo sviluppo pratico del progetto. Il momento culminante del percorso sarà il Demo Day, il 18 dicembre, durante il quale i team selezionati presenteranno i propri progetti dinanzi a una giuria composta da esperti e professionisti, investitori, enti pubblici e soggetti dell’ecosistema imprenditoriale locale. A rendere il percorso ancora più stimolante sarà il viaggio a San Francisco, in California, in programma a febbraio 2026, che offrirà a una selezione di team l’opportunità di confrontarsi con professionisti e realtà dell’ecosistema della Silicon Valley, quartier generale di grandi aziende informatiche come Google e Apple, e poter portare nuove conoscenze sul territorio.