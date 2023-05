La corsa come strumento di inclusione sociale Alla casa circondariale la gara con i detenuti

La corsa come momento d’inclusione sociale. All’interno delle mura della casa circondariale di Ferrara, si è tenuta mercoledì mattina, sotto la pioggia, l’appuntamento sportivo e d’integrazione del ‘Vivicittà’ in carcere nell’ambito del progetto ‘le porte aperte’, promosso da Uisp Ferrara e patrocinato dal Comune di Ferrara, Regione Emilia-Romagna. Presenti Maria Nicoletta Toscani, direttrice della casa circondariale di Ferrara, Cristina Coletti, assessore ai servizi sociali del Comune di Ferrara, Paolo Calvano, assessore regionale al bilancio, che ha anche corso, Eleonora Banzi e Andrea De Vivo, presidente e vicepresidente Uisp Ferrara. All’evento hanno presenziato anche Ilias Aouani, detentore del record italiano su maratona, accompagnato dall’allenatore, Massimo Magnani. "L’amministrazione – ha sottolineato l’assessore Cristina Coletti, che ha dato il via alla gara – si adopera da tempo con la struttura circondariale con progetti sociali e ludici atti al percorso riabilitativo del detenuto. Un ringraziamento a Uisp ed alla casa circondariale per l’iniziativa del ‘Vivicittà’ che ritorna dopo gli anni di stop per la pandemia".