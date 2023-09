La corsa del centenario, l’Aeronautica Militare punta sulla solidarietà

Sport e solidarietà con la corsa del centenario dell’Aeronautica Militare. L’appuntamento è in domenica alla base di Ferrara e fa parte dei tanti eventi organizzati dall’Aeronautica Militare nel corso del 2023 per festeggiare i suoi 100 anni. Sono previste una corsa di dieci chilometri e una camminata sportiva, a cui potranno partecipare non solo il personale militare e civile dell’Aeronautica Militare e delle altre Forze Armate, ma anche i tesserati Fidal, oltre degli enti di promozione sportiva e altre federazioni del Coni. A Ferrara domenica, alle 9,30, su un tracciato all’interno della base dell’Aeronautica Militare e nell’adiacente aeroporto di Ferrara. Camminata di 5km alle 17.30. La quota all’Airc nell’ambito dell’iniziativa benefica ‘un dono dal cielo per Airc’, promossa dall’Aeronautica Militare con l’Associazione Arma Aeronautica.