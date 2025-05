La Corte dei conti bacchetta l’Ausl: "Debiti e fatture pagate in ritardo"

Finanziamenti europei persi e al vaglio della Procura della Corte dei conti, fatture pagate in ritardo, limite massimo di indebitamento superato e crediti e debiti che continuano a crescere. Dopo Ausl di Reggio Emilia e Azienda Ospedaliera di Parma, la dura bacchettata della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti è arrivata anche per l’Ausl di Ferrara. Sulla gestione economica degli enti sanitari regionali c’è molto da preoccuparsi.

È quanto hanno dichiarato i consiglieri regionali di Forza Italia, Pietro Vignali, presidente del Gruppo e Valentina Castaldini, questore dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, riguardo alla delibera della Corte dei conti 25 del 2025 che ha evidenziato una serie di pesanti criticità nel bilancio 2023 dell’Ausl di Ferrara.

"Sono stati persi 1.317.536,76 euro di finanziamento europeo per un progetto per il quale è stata ritenuta errata la rendicontazione delle spese considerate non ammissibili o carenti di documentazione – hanno proseguito i consiglieri regionali azzurri –. Per 919.493,06 euro non rendicontati, l’Ausl si è giustificata asserendo che "non è stato possibile determinare la relazione tra la spesa imputata ai reparti/articolazioni aziendali covid rispetto alla fornitura avvenuta mediante approvvigionamento a scorta". Giustificazione che però non è piaciuta ai giudici contabili della sezione di controllo che si sono premurati di sottoporre la vicenda alla Procura regionale della stessa Corte dei conti per accertare eventuali profili di responsabilità.

Altra criticità è il tardivo pagamento di fatture nelle transazioni commerciali per 21.754.094,36 euro. Un importo significativo che genera ingenti interessi passivi. Ulteriori problemi secondo i giudici contabili riguardano l’aumento, rispetto all’esercizio precedente, dei crediti e dei debiti risalenti agli esercizi pregressi, il superamento del limite massimo di indebitamento e la mancata riconciliazione di diversi rapporti con creditori e debitori.

Un quadro complessivo preoccupante che getta lunghe ombre sulla gestione dell’Ausl ferrarese e sulle quali anche la giunta regionale ha il dovere di chiarire e di intervenire. È altrettanto evidente che le gravi criticità nella gestione dei diversi enti sanitari sono il risultato di problemi strutturali profondi, che andrebbero affrontati con urgenza. Prima di invocare maggiori risorse dallo Stato o, peggio ancora, di gravare ulteriormente sui contribuenti, occorrerebbe risanare ciò che oggi non funziona.