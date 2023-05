La costa rende omaggio a Bruce "Delta Rock Week da spettacolo"

La costa rende omaggio al grande concerto di Bruce Springsteen, a Ferrara il 18 maggio. Come? Con la Delta Rock Week 2023, una serie di eventi musicali (e non solo) dal 12 maggio ai Lidi. Gli appuntamenti, ad ingresso gratuito, hanno coinvolto un gruppo di imprenditori del Delta e hanno il supporto di Ascom, del Comune di Comacchio e Radio Bruno. L’evento è stato presentato venerdì al Panama Beach di Porto Garibaldi dal presidente di Ascom Comacchio Gianfranco Vitali, Nicola Bocchimpani (AsBalneari), Nicola Spinabelli (Cesb Estensi-Spina), da Franco Casoni, cui è affidata l’organizzazione tecnica degli eventi, e dell’assessore Emanuele Mari. Alla Civica Scuola di Musica di Comacchio, rappresentata da Giorgio Borgatti, è affidata la direzione artistica concerti. L’iniziativa vedrà anche la collaborazione di Luigi Marsala, Comacchio Music Lab, che metterà a disposizione strumenti musicali per allestimento delle vetrine. L’assessore Mari si è soffermato sulla rassegna, legata all’allungamento della stagione turistica, che si terrà dal 12 al 14 maggio, e dal 19 al 21 maggio, con una serie di eventi che vanno dalla musica alla presentazione del romanzo ispirato alle canzoni del Boss, ‘Coupe de Ville’ di Dario Migliorini.