La costa vista dall’alto, arriva la ruota panoramica

PORTO GARIBALDI

Punta ad offrire un nuovo punto di svago e divertimento per i visitatori e turisti che frequenteranno la costa nel corso della stagione turistica che si sta avvicinando, l’amministrazione comunale di Comacchio. In questi giorni, infatti, è stato pubblicato un avviso pubblico rivolto alle attività di spettacolo viaggiante per l’installazione e gestione di una ruota panoramica a Porto Garibaldi. "L’obiettivo – spiega la vice sindaco con delega agli Eventi, Maura Tomasi – è quello di ampliare i servizi rivolti ai turisti che sceglieranno il nostro territorio. Con la ruota panoramica vogliamo consentire loro di ammirare la nostra costa anche dall’alto. Auspichiamo che vi sia partecipazione al bando". Secondo quanto riportato nel bando, la ruota panoramica verrà collocata nel periodo dal 1° giugno al 15 ottobre nella località comacchiese, presso l’area di parcheggio che si trova in via dei Mille: la posizione in oggetto, infatti, è ritenuta la più idonea, "sia per la vicinanza al mare, tanto da renderla suggestiva e con una visuale panoramica sulla costa, sia perché l’intento dell’amministrazione comunale è quello di valorizzare tutto il fronte mare con operazioni turistiche e commerciali tese a renderlo sempre più attrattivo".

Come detto, in questi giorni, è stato pubblicato l’avviso pubblico finalizzato ad individuare, tra gli interessati, un esercente e di assumere tutti i conseguenti atti gestionali finalizzati a dare attuazione a quanto approvato dalla giunta, guidata dal sindaco Pierluigi Negri, per la stagione estiva 2023 con la deliberazione 38 del 3 marzo scorso.

"Allo scopo di consentire la migliore programmazione, soddisfare il quadro esigenziale rappresentato dall’amministrazione e garantire la possibilità di dare un’adeguata pubblicizzazione da parte del Comune – si legge ancora all’interno dell’Avviso pubblico -, i soggetti interessati ad installare la ruota panoramica (che dovrà avere un’altezza massima di 40 metri dal piano stradale, un sistema di ancoraggio a terra dell’impianto che non danneggi la pavimentazione ed essere illuminata sia frontalmente che sul retro) possono presentare la propria candidatura entro e non oltre il giorno venerdì 28 aprile alle 13, mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata (pec): [email protected], secondo le specifiche riportate all’interno dell’avviso pubblico, nel quale sono riportate tutte le informazioni per gli interessati, anche relative alle caratteristiche richieste per garantire sicurezza. Per scaricare l’avviso, il modello di domanda di ammissione e la planimetria, gli interessati potranno consultare l’albo pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune di Comacchio.

Valerio Franzoni