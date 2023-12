La Costituzione regalata ai ragazzi

"Chi non vive per gli altri, non vive in nessun modo per sé stesso", diceva Montaigne. E’ il filo conduttore di "Vediamoci in Comune", che si è svolta nei giorni scorsi Portomaggiore. Il sindaco Dario Bernardi, il vicesindaco Francesca Molesini e la referente dell’Avis Scuola Francesca Bergamini hanno incontrato gli studenti delle classi quinte dell’istituto tecnico Rita Levi Montalcini di Portomaggiore. Per l’occasione ogni studente ha ricevuto un piccolo, ma significativo regalo: la Costituzione. L’iniziativa "Vediamoci in Comune", coinvolge l’Unione Valli e Delizie e le sezioni Avis di Portomaggiore, Argenta, Ostellato e ha voluto portare nelle aule non solo la Costituzione, ma anche la condivisione di un momento di riflessione sugli articoli 2 e 3, vale a dire che la solidarietà sociale citata nell’articolo 2 può essere attuata in tutti i settori.