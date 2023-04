La Costituzione tra musica e comizi Garofani ai banchetti

"75 anni di Costituzione 1948-2023. L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro" è lo slogan della manifestazione nazionale di Cgil Cisl e Uil per la Festa dei lavoratori e delle lavoratrici che quest’anno si terrà a Potenza. L’attualità dei principi e dei valori della Costituzione, a 75 anni dalla sua promulgazione, sarà l’argomento che caratterizzerà gli interventi dei tre leader sindacali, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pier Paolo Bombardieri. Come è ormai tradizione, nel pomeriggio a Roma, si svolgerà il concertone di piazza San Giovanni, promosso da Cgil, Cisl, Uil. A Ferrara e provincia saranno tante le iniziative per ricordare i temi della Costituzione, del lavoro e dei diritti, con banchetti per distribuzione garofani al mattino (10-12) nelle piazze di Argenta (Garibaldi), Cento (Guercino), Copparo (Del Popolo), Comacchio (Folegatti), Ferrara (Piazza Trento e Trieste – marciapiede adiacente Galleria Matteotti), Fiscaglia (Migliaro - Piazza XXV Aprile) e Poggio Renatico (Piazza del Popolo), Lagosanto (davanti alla sede della Cgil Via D. Alighieri, 25), Portomaggiore (Piazza Umberto I°). Si terranno comizi di Cgil, Cisl, Uil nelle piazze di Argenta con la segretaria generale Cgil Ferrara Veronica Tagliati; a Cento intervento delle autorità e del segretario confederale Cgil Riccardo Grazzi, a Migliaro con il segretario generale Flai Cgil Dario Alba e nel pomeriggio alle 14,30 al Centro “La Tratta” di Copparo con il segretario generale Uil Ferrara Massimo Zanirato. Ad Argenta il programma prevede a partire dalle 9 oltre alla distribuzione dei garofani, alle 9.45 musica con gli insegnanti della scuola di musica Solaris di Argenta, alle 10.15 spettacolo con fruste romagnole del gruppo Milleluci di Alfonsine; alle 11 comizio conclusivo. Piazza Garibaldi di Argenta sarà animata dalle associazioni di volontariato. Altri banchetti per la distribuzione dei garofani a cura del sindacato dei pensionati questa mattina a Consandolo, a Filo di Argenta, a Bando nel piazzale della Farmacia, a San Biagio di Argenta nel piazzale della scuola. Domani i banchetti si troveranno a Fiscaglia (Migliarino) in piazza della Repubblica e a Massafiscaglia davanti alla Coop.