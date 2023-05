"La Costituzione va cambiata e adeguata ai tempi di oggi"

Caro Carlino,

non è solo una questione che riguarda il presidenzialismo o il premierato, ma riguarda il futuro dell’Italia. La sinistra insiste che la Costituzione non va cambiata, ma gli italiani di oggi non sono quelli di 78 anni fa. Oggi gli italiani sono molto più maturi, molto più preparati, molto più competenti, molto più responsabili, molto più saggi ed equilibrati. Non vedo perché non si debba modificare la Costituzione e adeguarla alla vita di oggi. Un futuro che nessuno può pretendere di ostacolarlo con imposizioni irriverenti, con considerazioni effimere, fuori da ogni logica autentica necessità un intollerabile rifiuto istituzionale. Il presidenzialismo è tale da ingigantire motivi di nuova fiducia verso le istituzioni. Non ci vuole certo un genio politico per capire perché la sinistra non vuole l’elezione diretta da parte della popolazione. Non c’è alcun dubbio anche se non so quantificare in quale percentuale gli italiani sceglierebbero il proprio Presidente, sicuramente sarebbe la stragrande maggioranza. Questo risultato sarebbe per i comunisti l’ennesima umiliante sconfitta. Un momento assai critico del PD perché si stanno rendendo conto che la Schlein non è il segretario di cui il partito avrebbe bisogno. Hanno capito che la Schlein non può reggere il confronto con l’onorevole Meloni. Ma nel partito cambiano i nomi ma la mancanza di una perizia politica di un leader propulsivo e lungimirante è una sconvolgente e vagheggiante realtà. Perché nulla ha più insuccesso dell’insuccesso stesso. E tale resterà finché nel PD non si renderanno conto che non vale la pena di aggiungere un’altra sconfitta. Non so se secondo una certa filosofia stabilisce che la democrazia non è il governo di molti, bensì il governo di pochi per il bene di tutti. Sicuramente occorre un Governo stabile e questa non è filosofia ma una incalzante esigenza, per rilanciare dopo anni di improduttività uno sviluppo fortemente credibile in Italia ed all’estero.

Gian Pietro Fogli