La costola di Adamo, il romanzo di Sfinge e la politica al femminile

Jessy Simonini parla de ‘La costola di Adamo’ di Sfinge, pseudonimo di Eugenia Codronchii (foto), romanzo politico di inizio Novecento. L’appuntamento è per oggi alle 17.30 alla biblioteca del Centro documentazione donna (via Terranuova 12b). Ravenna, anni dieci del Novecento: la giovane Andrea Norbani esercita la professione di medico, ed è una delle figure più in vista del Partito repubblicano. Andrea si divide fra le cure ai malati e la battaglia politica, che conduce in un mondo esclusivamente maschile.