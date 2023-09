La costruzione del Paradiso tra arte e poesia. L’apporto dei ’ferraresi’ da Tasso a Bassani

Ferrara non è stata solo una città-stato che, come orgogliosamente proclamavano gli esecutori di quella straordinaria vicenda, fornendola d’argini e di mura, la resero modello del Paradiso ovvero di un giardino che andava difeso ed esibito nello stesso tempo, un modello a cui parteciparono ovviamente gli esecutori ma che presero lo spunto, o meglio la necessità, da quei poeti e scrittori che ne descrissero e ne proclamarono il senso e la misura.

Da Boiardo a Bassani, da Ariosto a Tasso a Cicognara a De Pisis scrittore. "Stretta la foglia, lunga la via” dite la vostra che ho da dire la mia!" Il nome Paradiso traduce l’ebraico gan-giardino del Genesi, San Girolamo, nella Vulgata, invece di usare il più comune hortus per tradurre gan, usa la forma grecizzata da Senofonte, paradeisos, che stava ad indicare il parco di caccia degli imperatori persiani. Si può affermare che dopo la Chanson de Rolland, che segna la nascita della letteratura romanza, l’Inamoramento de Orlando, di Matteo Maria Boiardo e l’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, sono i poemi che fanno del paladino l’eroe della modernità.

Questo processo è stato possibile grazie alla politica culturale dei signori di Ferrara, gli Estensi che consapevolmente hanno affidato alla saga e alle avventure del paladino la difesa encomiastica della propria stirpe e delle proprie origini. Secondo un procedimento assai originale e che dimostra la sensibilità dei committenti per la letteratura come un mezzo di diffusione corti affidano alla pittura o alle arti visive, gli Estensi per primi organizzano uno spazio e un tempo dell’immaginario ricalcato sulla realtà e riescono a tramutare quella realtà in un ideale sia che progettino la difesa della stirpe secondo i canoni della poesia epico-cavalleresca , sia che affidino a grandi architetti ( solo per fare un esempio, Biagio Rossetti a Ferrara ma anche il Laurana ad Urbino) , il compito di trasformare la città in un luogo del Paradiso, nell’Eden promesso la cui perfezione, molto realisticamente, è difesa dalle armi ducali. Da questa considerazione si afferma in poco tempo il termine di “delizia” per affermare la qualità del luogo e il suo uso. Su questo tema molto si è scritto ma soprattutto restano fondamentali le pagine che Francesco Ceccarelli ragionando sullo studio di chi scrive queste note ha dedicato alla delizia di Belriguardo. Un volume importante, Mariella Zoppi, Giardini. L’arte della natura da Babilonia all’ecologia urbana, Carrocci, Roma, 2023 sembra ad una prima lettura non tenere in grande conto l’apporto dei ‘ferraresi’ tanto da escludere in bibliografia e nelle note qualsiasi riferimento ai miei numerosi scritti che ne mettevano in luce la singolarità e l’importanza della loro opera. Questo non per reclamare attenzione quanto per notare che nel nuovo modo interpretativo la funzione dei poeti-scrittori e in genere del libro quale fonte diretta di esperienza s’indebolisce sempre di più. A una lettera di chiarificazione la Zoppi risponde chiarendo il perché non sia stato possibile completare l’opera con l’inserimento dei poeti-scrittori giardinieri.

Questi i punti salienti: "Sì, ha ragione perfettamente quando mi ‘rimprovera’ di non aver parlato quanto meritavano degli scrittori-poeti: un mondo enorme e meraviglioso, tanto “grande” che nei limiti imposti dalla casa editrice…più di così (brevi e fuggevoli accenni) non c’entravano". Una giustificazione accettabilissima che lascia spazio e tempo per una ripresa dell’argomento. Un altro importantissimo libro che onora il lungo lavoro di un grande critico è Paesaggi di pietra e di verzura. Omaggio a Vincenzo Cazzato a cura di Francesco Del Sole. Gangemi editore, Roma 2023.

Tra le varie sezioni sull’argomento è notevole la III, Paesaggi, ville, giardini dove, nella sottosezione Parchi e giardini storici protagonisti e temi, rintracciamo il tema che ci interessa. Non solo, dunque, creazione di giardini e di parchi ma fondamentalmente del paesaggio. Comunque, per l’argomento che ci interessa, quello che deve essere sottolineata è la connessione strettissima tra rappresentanti del potere, architetti, artisti e poeti. Rimando al proposito al mio primo scritto, Le scene dell’Eden, Bovolenta, Ferrara 1979 Di questo fondamentale rapporto basti ricordare la funzione di Orlando o quella di colui che dice ‘Io’ nel Giardino dei Finzi-Contini.

Nell’Orlando furioso, Rinaldo, il paladino assieme al buon mago Malagigi percorre su una barchetta incantata il Po, il fiume reale a cui Ferrara affida la sua prosperità e il suo destino ed ecco che il suo sguardo, incuriosito, si posa su un’isoletta “erma e negletta”. Chiesta spiegazione al mago, ovviamente provvisto di capacità divinatorie egli scopre che quell’isola sarà Belvedere l’isola emblema della Corte, luogo del Principe, Eliso voluto dal Signore che l’ha ideato e realizzato.

Così nel Giardino dei Finzi-Contini, i protagonisti cacciati da Paradiso urbano, il circolo del tennis Marfisa, se ne creano uno privato che li distanzierà ma nello stesso li eleverà al di là del pregiudizio cittadino. Altro, e a mio avviso, insostituibile ideatore di giardini è Tasso. A lui si deve la concezione del giardino manierista che porterà a quello inglese, fondamentale esperienza della “costruzione del mondo” sotto la specie del Paradiso terrestre. Nella ‘melanconia’ la nota di fondo del giardino inglese ma anche novecentesco Tasso diventa l’assoluto verbale che attraverso la parola racconta il mondo nuovo e quello che bisogna lasciare.

E come non trovare un riferimento diretto alle grandi scrittrici di giardini della tradizione novecentesca inglese? Ecco allora che in quei nomi citati e tutti idealmente ‘ferraresi’ la chiusa del Giardino dei Finzi-Contini suona da richiamo, da monito, da speranza delusa ma sempre speranza: "Ma che ne sa il cuore davvero? Micòl" ripeteva di continuo a Malnate che a lei del suo futuro democratico e sociale non gliene importava un fico, che il futuro in sé lei lo abborriva ad esso preferendo di gran lunga "le vierge, le vivace, le bel aujourd’hui", e il passato, ancora di più, "il caro, il dolce, il pio passato".