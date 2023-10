E’ approdato, la scorsa notte, sulle piattaforme digitali, il primo brano intitolato Intro (La Creazione di Adamo), brano che fa parte del progetto Rinascimento di Toyo, all’anagrafe Antonio Rizzioli, artista emergente di 19 anni originario di Ferrara.

Il testo offre varie chiavi di lettura che nascono dalla descrizione di sentimenti provati per una donna descritta tramite l’immagine di una dama. Questo sentimento dona al cantante una speranza per il futuro e la voglia di un mondo dove l’unione fa da regina. L’alternarsi di una dimensione più intima e sentimentale ad un’altra più universale domina l’intera canzone che si sviluppa su metriche rap fino ad arrivare ad un climax finale dove l’artista si sente di cantare a piena voce. Il brano è accompagnato da un video scritto dallo stesso Antonio con il supporto di Alessandro Rocca, regista emergente che ha diretto il videoclip e che, nonostante la sua giovane età, vanta importanti riconoscimenti nel mondo del nuovo cinema. La produzione del brano è opera di Marco Bergamini, in arte Juicy Gustavo, artista molto giovane e talentuoso. Non ci resta quindi che aspettare le prossime mosse che Toyo utilizzerà per farci scoprire cosa ha preparato per i nostri occhi e i nostri cuori attraverso la sua arte, dedicata a chi ha ancora speranza e a chi nutre il desiderio di vedere nuovi artisti e giovani ragazzi che sfruttano la musica, il cinema il teatro e l’arte per esprimersi e manifestarsi.