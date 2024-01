La crescita di Unife: "Boom di studenti, ma mancano all’appello mille posti letto"

Fino al 2026 in città non ci saranno alloggi sufficienti per gli studenti, per lo meno tra quelli gestiti dagli enti pubblici. E, qualora venissero realizzate tutte le strutture finanziate con il Pnrr, mancherebbero all’appello comunque "circa un migliaio di alloggi, per allineare l’offerta di Unife a quella degli atenei europei".

La fotografia dall’ultimo annuario del Cds che ha preso in esame non solo la situazione attuale degli alloggi per studenti gestiti da enti pubblici, ma ha anche fatto una proiezione della disponibilità di nuovi posti letto considerando le nuove realizzazioni finanziate grazie ai fondi europeo (che, appunto, impongono come timeline di rendicontazione il 2026). Ma andiamo con ordine, coadiuvati nell’analisi da Paola Poggipollini del direttivo Cds. Attualmente, tra Ergo, Acer, fondazione Zanotti, Camplus e seminario, sono 1.405 i posti letto a disposizione per gli studenti universitari in città. È chiaro che, da questo dato, mancano gli immobili messi a disposizione dai privati che non è possibile censire con esattezza. A ogni modo, guardiamo nel dettaglio quali sono gli interventi previsti in termini di edilizia studentesca. È stato finanziato, grazie al Pnrr, l’acquisto di alloggi in via Darsena, 81 per un totale di oltre sette milioni di euro. Quasi un milione e mezzo di euro, sempre di fondi europei, è invece destinato al residence San Paolo di via Baluardi e via Pescherie Vecchie. L’azienda Ultra srl ha candidato due progetti per realizzare una cinquantina di posti letto (in un lotto 38 e in un altro 22). Il totale del finanziamento, per questi due interventi ammonta a quasi un milione e mezzo di euro. La fondazione Ceur, dal canto suo, realizzerà altri ventinove posti letto grazie a un finanziamento di oltre 657 mila euro, mentre venti posti verranno realizzati al convento di San Girolamo in piazzetta Giovanni da Tossignano con un finanziamento di 450 mila euro.

Il totale degli investimenti, dunque, ammonta a oltre dieci milioni di euro complessivi. Interventi a cui va aggiunto anche quello all’ippodromo. I fondi, grazie alla compartecipazione economica e agli accordi sviluppati da Unife, Comune e Regione Emilia-Romagna, porteranno l’investimento complessivo a oltre 17 milioni di euro. Nel dettaglio: il Comune, in base a specifica convenzione, concederà l’edificio principale e due scuderie a Unife. L’Ateneo assumerà l’intera gestione dell’intervento di restauro e risanamento conservativo. Complessivamente saranno realizzati 119 alloggi per studentesse e studenti con biblioteca, caffetteria, spazi di aggregazione e una sala polifunzionale. "Stando a questi numeri e senza avere l’esatta contezza dei posti letto messi a disposizione dai privati – spiega Poggipollini – stimiamo che i posti letto a disposizione arriveranno, al 2026, attorno ai duemila in città. Un numero senz’altro importante ma non ancora sufficiente a soddisfare un fabbisogno che, per via dell’aumento esponenziale di studenti a Unife, è proporzionalmente aumentato". Lo standard europeo, a cui la componente del direttivo Cds faceva riferimento in premessa è legata a un benchmark che fissa la disponibilità dei posti letto gestiti da enti pubblici a una soglia del 20% rispetto al numero totale di studenti fuorisede. "Se, ad esempio, gli studenti fuorisede in cerca di alloggio in città fossero quindicimila (esclusi i pendolari) – chiude Poggipollini – mancherebbero all’appello circa 1.200 alloggi". Insomma, la questione abitativa è tutt’altro che risolta.