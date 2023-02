"La crisi degli hotel e le debolezze del nostro sistema economico"

Caro Carlino,

Ferrara purtroppo si distingue per un triste primato: ha il record di hotel chiusi – 22,1%. Un dato che deve far riflettere, come devono far riflettere i dati emersi sull’edizione del Resto del Carlino Top Aziende, in cui Ferrara, come per gli anni passati, è inserita insieme a Modena, Reggio Emilia e Rovigo. Se si esaminano le prime 300 società si evidenzia che Rovigo ne ha 19 e Ferrara 24, quindi le restanti 257 vanno suddivise fra Modena e Reggio Emilia. Numeri che parlano chiaro i cui effetti toccano tutti gli ambiti economici, dal commercio alle professioni, dall’artigianato (la parola industria per Ferrara forse è eccessiva…), al terziario. Manca la voce Agricoltura. Anche per questo comparto, fondamentale per la nostra Provincia, è corretto spendere qualche parola in più. Nelle Province di Modena e Reggio spesso l’imprenditore agricolo si trasforma in imprenditore industriale, lavorando i prodotti della propria terra e producendo vino (lambrusco in primis), formaggi (come non evidenziare il parmigiano reggiano), salumi (e qui la lista sarebbe lunga, dallo zampone alla mortadella, solo per citarne due). A Ferrara la nostra agricoltura produce ma non trasforma. Fatta questa disgressione torniamo agli hotel. Ferrara è sempre stata una città mordi e fuggi, Ferrara non può richiamare ospiti per le proprie attività imprenditoriale, né agricole, né industriali, potrebbe richiamare ospiti come città d’arte. Le bellezze non mancano. Ma vi sarebbe anche una terza possibilità, quella delle sinergie. Qualche esempio concreto: in questo periodo a Cento si svolge uno dei Carnevali più famosi del mondo, ottima occasione per favorire l’afflusso dei turisti non solo a Cento ma anche nel resto della Provincia. Ferrara come Camera di Commercio si sta fondendo con Ravenna, altra Città dal punto di vista monumentale estremamente attrattiva a soli 70 km da Ferrara, a 30 km da Comacchio e dalli Valli di Campotto, città con la quale condividiamo una parte del Parco del Delta del Po, che andrebbe valorizzato dimenticando che la territorialità è condivisa con la parte Veneta. Il turista non guarda i confini, ma la bellezza dei luoghi, l’accoglienza, la gastronomia, l’arte. Non ci mancherebbe nulla, solo un po’ di buona volontà, di lungimiranza, di condivisione di progetti culturali che possano far scrivere sul prossimo articolo che la percentuale di crescita degli hotel a Ferrara ha finalmente il segno +.

Massimo Maiarelli