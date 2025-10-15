La crisi del centro nuoto: "Allarme per i dipendenti"

Situazione critica del centro nuoto: forte preoccupazione della Cgil. Necessario un confronto immediato con la gestione, la proprietà a tutela dei lavoratori. E nei prossimi giorni ci sarà un sit-in. Si terrà venerdì 17, alle 18,30, davanti al Centro Nuoto Copparo. "Per salvarlo dalla annunciata chiusura". Una lettera dei genitori dei tanti atleti agonisti e pre-agonisti sarà consegnata al Comune per sensibilizzarne la collaborazione e un impegno concreto. "Il Centro Nuoto di Copparo è un fiore all’occhiello del panorama natatorio italiano, che rischia di disperdere le professionalità e i talenti che in questi anni hanno dato i ’natali sportivi’ a eccellenze dello sport nazionale come Filippo Pelati (due straordinarie medaglie di bronzo nel nuoto artistico ai Mondiali di Singapore 2025) e Mirco Di Tora (33 titoli italiani assoluti tra 50 e 100 metri dorso, oltre alle staffette 4x100 mista e 4x100 stile libero)".

La Slc Cgil "esprime profonda preoccupazione. La notizia del possibile ridimensionamento, se non addirittura della chiusura dell’impianto, rappresenta un colpo durissimo non solo per il tessuto sportivo e sociale del territorio, ma anche e soprattutto per le lavoratrici e i lavoratori attualmente impiegati nella struttura, il cui futuro occupazionale appare oggi incerto se non addirittura gravemente compromesso. Avvieremo con la massima urgenza un confronto diretto con la gestione del Centro Nuoto Copparo, al fine di acquisire un quadro chiaro e trasparente della situazione economica, gestionale ed organizzativa, delle prospettive a breve termine. È prioritario riuscire ad incontrare tutte le persone attualmente coinvolte – a partire da chi lavora nella struttura – per garantire loro piena tutela, ascolto e rappresentanza in questa fase delicata. Nessuno deve essere lasciato solo. È dovere delle istituzioni, delle parti sociali e di tutti i soggetti coinvolti monitorare con la massima attenzione questa vicenda e individuare soluzioni concrete e tempestive per salvaguardare i posti di lavoro. Chiederemo che venga attivato un tavolo di confronto che coinvolga la gestione e il Comune proprietario della struttura". L’annuncio della drammatica situazione del centro nuoto è arrivato da Diego Petrucci, presidente del Centro nuoto Copparo. "In questi quattro anni abbiamo affrontato tempeste silenziose, senza clamore, rimboccandoci le maniche ogni giorno. Abbiamo lavorato con umiltà. La delusione più grande non è solo la fatica, ma il fatto che questa fatica non sia stata riconosciuta da chi avrebbe dovuto sostenerla. Anzi, spesso è stata oggetto di umiliazioni. Nel 2026 il Centro Nuoto compirà 40 anni. 40 anni di storia, 8 dipendenti e 80 collaboratori a rischio. Il futuro è appeso a un filo. Situazione finanziaria grave. Senza interventi, l’impianto rischia la chiusura".