La crisi delle piccole botteghe: "Ecco il piano per salvare le attività"

Sono due i punti di partenza da cui prende le mosse la conclusione della Rete delle professioni a sostenere che "senza i negozi non c’è città". L’ultimo report di Confcommercio che fotografa, negli ultimi anni, una poderosa rarefazione delle attività di dettaglio e la discussione sul Piano Urbanistico Generale (Pug). Ebbene, la Rete per bocca del presidente, Alessandro Bucci, ha avanzato una serie di proposte volte a mettere in campo "azioni organiche e strutturali per difenderlo e valorizzare al massimo" il commercio di dettaglio. "Un insieme di attività di quartiere – così Bucci – alimentari e non, con superfici di vendita anche generose funzionali a soddisfare requisiti di mercato oggi imprescindibili per alcune categorie merceologiche". "Queste attività del mondo "urbano" – prosegue – convivono con la somministrazione: bar, ristoranti e "street-food". Questi ultimi sono l’evoluzione di parte della ristorazione, in un certo senso l’analogo di quanto è successo per un’aliquota del ricettivo trasformatasi in B&B e locazioni brevi. Sono dinamiche inarrestabili, con cui occorre confrontarsi e non certo accanirsi: il mondo è cambiato e cambierà ancora. Questa sequenza di funzioni lungo le strade e le piazze può generare un virtuoso supporto reciproco, un’"amplificazione" del così detto "passaggio" davanti alle vetrine dei negozi". A questo punto è lecito chiedersi: che cosa può fare l’urbanistica? "Moltissimo – risponde Bucci – . Dove l’ambiente urbano non ha determinate caratteristiche, le attività sono destinate a fallire. Ogni architettura del commercio ha la sua "medicina". La grande distribuzione ha bisogno di collettori di traffico, grandi parcheggi, spostamenti in auto. Il negozio di vicinato ha bisogno di qualità dello spazio pubblico, accessibilità, pedonalità, sistema di strade e piazze con sufficiente numero di abitanti e un passaggio davanti alle attività indotto da altri elementi, per esempio il turismo. Ferrara può decidere dove vuole andare e quale tipo di ambiente vuole valorizzare e consolidare". In un contesto "semi saturato dalla grande distribuzione", prosegue il presidente della Rete, "il commercio di vicinato ha bisogno di un piano. Costruiamo, valorizziamo una rete di spazi pubblici con chiara politica incentivante, magari facendo tesoro della visione post-pandemica. Proviamo a pensare al commercio come ad una estensione dello spazio pubblico aperto, frequentato dalle persone, e non ad un commercio che "invade" le piazze. Naturalmente ci vogliono regole. Il nuovo Piano Urbanistico Generale è sicuramente un’opportunità, ma occorre parallelamente un piano di valorizzazione del commercio".

f. d. b.