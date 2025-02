"La crudeltà a Gaza contro madre e figli ferisce il genere umano"

Caro Carlino,

come madre mi metto nei panni di Shiri Bibas, la mamma israeliana rapita il 7 ottobre da Hamas, insieme al marito e ai loro bambini Ariel e Kfir. La donna, dopo aver visto l’inferno nei sotterranei di Gaza, molto probabilmente, prima di essere uccisa, ha visto anche i demoni di Hamas uccidere a mani nude i suoi piccoli.

La crudeltà generata da tanto odio verso persone innocenti, offende e ferisce non solo la comunità israeliana, ma anche chi si sente di appartenere al “genere umano”.

SIAMO IN FORTE CRISI,

MA SI AUMENTA L’IRPEF

Caro Carlino,

apprendiamo che il Comune di Ferrara ha deliberato un ulteriore aumento dell’addizionale dell’Irpef nella misura dello 0,8%. Non bastava la precedente addizionale e l’acconto sulla predetta , già pesanti per le tasche dei ferraresi, bisognava ulteriormente gravare con altre imposte. Ci aspettavamo una riduzione soprattutto in questi momenti delicati in cui l’nflazione è arrivata al 20%, la gente non arriva a fine mese, le bollette sono spropositate, molti comprano solo alimenti base, molti non si curano per mancanza di soldi, molti licenziamenti, migliaia in cassa integrazione, centinsia di negozi che chiudono, indici di economia molto bassi, insomma siamo a rischio recessione. Inoltre la guerra in Ucraina ci ha impoveriti e teniamo presente che Ferrara, in tema di economia, è la cenerentola della Regione. Tutto ciò per dire che ci apettavamo una riduzione delle tasse, anzichè un aumento. Se il Comune ha problemi di bilancio pensi ad altre soluzioni: sì, proprio agli eventi ludici ad esempio. I ferraresi hanno bisogno che siano incrementate le attività economiche e produttive onde creare posti di lavoro e, quindi benessere duraturo. Anni fa fu sospeso l’evento “sotto le stelle” per difficoltà di bilancio, si faccia altrettanto ora in tempi di restrittezze.

PREGHIAMO INSIEME

PER IL SANTO PADRE

Caro Carlino,

mi rivolgo a te per lanciare un appello all’intera comunità cristiana e non: preghiamo tutti assieme per il nostro Santo Padre in questo momento molto difficile per la sua salute.

