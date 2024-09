La cultura british sbarca in paese: "Le medie trasformate in un college"

Per due settimane, la scuola secondaria di primo grado "C. Govoni" di Copparo si è trasformata in un autentico college, con attività ispirate al mondo anglosassone e sempre improntate alla socializzazione. È questo l’English Camp che, anche quest’anno, si è tenuto a Copparo e ha visto il coinvolgimento di 45 ragazzi dai 7 ai 12 anni del territorio e della provincia. I partecipanti sono stati stimolati all’uso della lingua inglese, tramite il gioco, la musica, lo sport, l’arte, oltre alle lezioni didattiche, accompagnati da uno staff di insegnanti e animatori qualificati e madrelingua e da un gruppo di supporto composto da volontari che hanno frequentato a loro volta i corsi. Venerdì scorso, come consuetudine, al Teatro De Micheli si è tenuto lo spettacolo finale dell’11esima edizione. La rappresentazione, seguita dalla consegna degli attestati e dalla donazione all’Associazione Giulia, è stata scritta dagli stessi studenti che hanno poi cantato e recitato magistralmente in lingua inglese. Un successo che è stato salutato con grande soddisfazione dell’assessore alla Scuola e alla Cultura, Francesca Buraschi: "Ringrazio gli organizzatori e i docenti dell’English Camp che sono riusciti nell’intento di portare l’Inghilterra a Copparo. In questo modo, i nostri giovani non solo hanno potuto imparare la lingua, ma hanno avuto anche l’opportunità di immergersi nella cultura e nel folklore britannico". L’Amministrazione comunale, infatti, patrocina il progetto portato a Copparo da Nicola Simoni nel 2012, organizzato in collaborazione con il Circolo Culturale "Varos Zamboni" e con la "The English Experience school of English" di Norwich - Regno Unito. "L’English Camp - ha rimarcato Carla Cenacchi della "Varos Zamboni" - è un’iniziativa che fa sempre registrare un notevole interesse e un’ottima accoglienza da parte dei ragazzi e delle famiglie del territorio e non solo. Un ringraziamento speciale va all’Istituto Comprensivo che ci ha messo a disposizione locali e strumentazioni". Cosa ha di speciale questo campus? "L’approccio – ha sottolineato Nicola Simoni -. La capacità di far scattare, attraverso appunto un approccio ludico e immediato, la molla della lingua, vissuta come naturale e non distante e noiosa". E poi, lo staff, molto giovane, capace di creare una straordinaria empatia e un legame con e fra i ragazzi.

Valerio Franzoni