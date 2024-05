La cultura del vino fa scuola. Gli studenti salgono sul podio

Si è svolta l’altra sera, alle 18, la cerimonia di consegna degli attestati di secondo livello dell’Associazione Italiana Sommelier (Ais) all’istituto alberghiero Vergani-Navarra. L’evento ha celebrato il successo e il completamento della formazione di un gruppo di studenti distintisi nel campo della sommelleria.

Durante la cerimonia, tre studenti hanno ricevuto particolari riconoscimenti per i loro meriti accademici e professionali. Chiara Sitta ha ricevuto una borsa di studio assegnata dall’istituto “Vergani-Navarra”; Giorgia Padua è stata premiata con la borsa di studio Ais Emilia; e Giorgia Marzocchi ha ottenuto il contributo per una Master Class oltre a una valigetta professionale del sommelier. Altri studenti insigniti dell’attestato Ais di secondo livello includono: Enrico Marzocchi, Sofia Fabbri, Rober Balint, Dafne Grossi, Chiodi Riccardo, Succi Giulia, Sorrentino Noemi, Masotti Gabriele, Merlo Anna, Frignani Alessandro, Gerrini Diego, Osti Eleonora, Forini Lorenzo e Claudia Coratti. La cerimonia è stata presenziata dalla vicaria del dirigente scolastico Massimiliano Urbinati, la professoressa Marcella Bonzagni, e dal delegato Ais Ferrara, dott. Francesco Mazzoni. Il professor Massimo Pagano ha sovrinteso l’organizzazione e la didattica dell’evento così come di tutto il corso, garantendo un’esperienza formativa di alto livello. Questo evento non solo celebra l’eccellenza accademica degli studenti, ma riafferma anche l’impegno dell’istituto “Vergani-Navarra” e dell’Ais nel promuovere la cultura del vino e della sommelleria, essenziale per lo sviluppo professionale nel settore enogastronomico.