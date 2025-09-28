La cultura della donazione . Aido e aziende sanitarie si raccontano nelle piazze

La cultura della donazione scende in piazza e si racconta tra le persone, nei luoghi della vita quotidiana, attraverso una serie di eventi che coinvolgeranno attivamente i cittadini della provincia di Ferrara nei prossimi mesi. Aido – Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule – e il Coordinamento ospedaliero procurement dell’Ausl e dell’azienda ospedaliero-universitaria promuovono un calendario di appuntamenti territoriali, in cui volontari e operatori sanitari saranno presenti con spazi informativi per sensibilizzare, ascoltare e dialogare con la cittadinanza.

Gli appuntamenti in programma sono oggi (dalle 12 alle 15.30) alla sagra della Patata all’abbazia di Pomposa; sabato 11 ottobre in Piazza Ariostea a Ferrara, festa del volontariato con tema comune il Dono; martedì 11 novembre alla festa di San Martino, Codigoro; lunedì 8 dicembre al mercatino natalizio a Codigoro. In ciascuna occasione saranno allestiti punti informativi Aido, affiancati dalla presenza degli operatori del Coordinamento ospedaliero, con l’obiettivo di promuovere una comunicazione chiara, capillare e personalizzata sui temi della donazione di organi, tessuti e cellule a scopo di trapianto.

Un’alleanza tra sanità e volontariato per avvicinare i cittadini. Questa iniziativa nasce dalla volontà condivisa di costruire una rete territoriale integrata, capace di favorire l’accesso all’informazione e di valorizzare la sinergia tra professionisti sanitari e associazioni di volontariato. "Parlare di donazione tra la gente, nei mercati, nelle fiere, nelle feste di paese – afferma Roberto Baroni, presidente provinciale Aido – significa ridare umanità a un gesto spesso percepito come lontano o difficile da comprendere. Noi volontari vogliamo stare accanto alle persone per ascoltare, spiegare, rassicurare. Ogni occasione di contatto è un seme piantato per diffondere la cultura del dono".

Sulla stessa linea Silvia Bortolazzi, coordinatore provinciale del Procurement, che afferma: "Come Coordinamento, riteniamo fondamentale sostenere il lavoro di informazione e sensibilizzazione anche al di fuori dell’ospedale. È necessario portare i contenuti corretti là dove le persone vivono, per favorire scelte consapevoli. Questo progetto nasce proprio dalla collaborazione con Aido e si pone l’obiettivo di rafforzare il legame tra sistema sanitario e comunità locale".