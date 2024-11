La cultura della legalità. Grassi: "La sicurezza?. L’Italia è un modello"

Sicurezza e legalità, un incontro rivolto agli studenti ferraresi assieme al vice capo della Polizia di Stato Raffaele Grassi. E’ andato in scena ieri mattina nella sala del consiglio comunale, e ha visto protagonisti gli studenti degli istituti superiori "Bachelet", "Einaudi" e "Vergani-Navarra", che si sono confrontati col vice direttore generale della Pubblica Sicurezza, nativo della nostra città e attivo per tantissimi anni nella lotta alle mafie. All’incontro sono intervenuti anche il vicesindaco Alessandro Balboni, il prefetto Massimo Marchiesiello, il questore Salvatore Calabrese e altre autorità civili e militari cittadine. "Il tema della sicurezza lo abbiamo affrontato con determinazione e coraggio – le parole del vicesindaco Balboni -, è un percorso fatto di sfide e conquiste ed abbiamo restituito spazi e dignità ai nostri quartieri, a partire dal Gad che ora è rinato. C’è un impegno congiunto tra amministrazione, forze dell’ordine e cittadini: abbiamo ridisegnato luoghi che erano simboli di pericolo, tra cui il parco Coletta e il parco Giordano Bruno. Sicurezza e legalità sono valori su cui fondare il futuro dei nostri giovani, per costruire una Ferrara più giusta e solidale". A salutare Raffaele Grassi anche il ‘collega’ prefetto Marchesiello: "La sicurezza non è appannaggio esclusivo delle forze dell’ordine, dobbiamo essere noi cittadini a fare la nostra parte. I sistemi di controllo e di sicurezza da remoto ci devono aiutare, in quanto come sapete scontiamo qualche difficoltà di organico". Spazio quindi alle domande dei giovani studenti al vice capo della Polizia di Stato: "Il primo baluardo della legalità è il cittadino, è una casa che va costruita assieme – risponde Grassi -, l’Italia è un grande paese che ha un modello di sicurezza unico al mondo: spesso ce ne dimentichiamo. Il mio fermo convincimento è che dobbiamo tenere conto dell’opinione di voi giovani, sentire qual è la vostra posizione per capire dove sbagliamo. Chi sono io? Un uomo dello stato impegnato per tanto tempo nella lotta al contrasto della mafia: Sicilia, Calabria e Sardegna, sono questi i luoghi dove mi sono formato. Il tema della legalità l’ho quindi profondamente saggiato e tastato, veniamo da esperienze drammatiche e a volte ci dimentichiamo quello che abbiamo passato. L’intelligenza artificiale? Le cose stanno cambiando, è una sfida verso il futuro: dobbiamo adeguare le tecniche investigative alle nuove forme di intelligenza".

Jacopo Cavallini