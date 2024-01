"La cultura di cibo e vino. Così si tramanda la storia"

SCORTICHINO

"La cultura del cibo e del buon vino è l’unica strada per valorizzare un territorio, le sue genti, le sue tradizioni. Per sfuggire all’omologazione, per salvare la memoria". Ne è convinto Valentino Bega, una vita da professionista in Regione, oggi giorni da pensionato dedicati come volontario per Scortichino, dove riesce insieme agli altri volontari del paese, ad organizzare eventi che per numero di partecipanti, peculiarità e unicità, richiamano persone interessate che arrivano da diverse province. Il prossimo appuntamento sarà domenica 21 e sarà tutto dedicato alle ricette tipiche, ormai dimenticate, che utilizzano le parti più povere del maiale.

Cosa si può fare per salvare la memoria dei sapori?

"Il ricettario della memoria purtroppo rischia di essere dimenticato. L’iniziativa di domenica 21, vuole mostrare come veniva utilizzato il maiale anche nelle sue parti più povere. I nostri anziani dicevano ‘Del maiale non si butta niente’. Prova ne sia che con le setole facevano i pennelli, con le ossa insieme alla soda caustica ne facevano saponi. Credo che cucinare e apparecchiare le tavole mostrando quello che si sta dimenticando sia un patrimonio di cultura e di sapori che aiuta a non dimenticare".

Dove si trovano le ricette di una volta?

"La cucina è l’impronta di un territorio. Non esistono le ricette. Era la ‘razdora’ , la donna, che decideva se aggiungere o togliere un ingrediente. In base a quello che aveva in casa o ai gusti della famiglia. Calibravano ad esempio se nel batù di zucca dei cappellacci mettere lo zucchero, come dalle nostre parti perchè costava poco, o aggiungere l’amaretto che era un biscotto costosissimo e pochi potevano permetterselo così Le ricette sono memoria e non sono scritte".

L’evento del 21 gennaio si chiama ‘Porci & porci (...)’, un titolo un po’ forte.

"Si chiama di fatto ‘quinto quarto’ che sono le frattaglie. I codini, gli zampetti, le ossa, la cotica, il fegato, le parti sanguinolente che servono per fare la salsiccia matta. Poi ancora la coppa di testa. Ci sono poi i ‘cicciolari’ che bollono il lardo e ottengono ‘grassoli’ croccanti. Cuciniamo in diretta, con solo la materia prime".

Chi partecipa?

"Abbiamo già decine e decine di prenotazioni da Modena, Mantova, Rovigo. Non da Bondeno”.

Tutto questo a chi servirà?

"I giovani non vengono. Perdono così i sapori di cotiche e fagioli, fegato e cipolla e tante altre ricette".

Cosa si può fare?

"L’ente pubblico è un cavallo che non beve, non supporta con atti amministrativi. Il volontariato fa sempre più fatica. Potrebbe però aprire un ufficio. I giovani hanno bisogno di essere supportati dai social. Il Comune potrebbe mettere a disposizione un ufficio permanente per diffondere l’identità del territorio".

Claudia Fortini