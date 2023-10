"La Cultura in Biblioteca: Presentazione del Libro "La Guaritrice e il Doganiere" La biblioteca comunale di Bondeno apre al pubblico con "La cultura in biblioteca", una rassegna di presentazioni di libri. Oggi alle 17 verrà presentato "La guaritrice e il doganiere" di Daniela Fratti. Un'occasione per scoprire la Ferrara rinascimentale.