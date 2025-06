"La Curva e quelle commistioni tra sport e politica"

Caro Carlino,

“Pietro Scroccarello, in questa città, rappresenta il simbolo autoritario di nemico degli spazi aggregativi e dei movimenti inclusivi come il nostro, è il simbolo di un’assurda repressione che ci colpisce da decenni”. Così si espresse in un post semi-anonimo (quali sono i nomi degli estensori?) la Curva Ovest - che si autocelebra come “movimento inclusivo” - in occasione della candidatura dell’ex capo della Mobile di Ferrara, nelle liste della Lega, in occasione delle ultime elezioni amministrative. Credo che, usando il linguaggio sportivo, ci sia stata un’indebita “invasione di campo”, con parole offensive nei confronti di un servitore dello Stato che non ha alcuna macchia sulla fedina penale. Spero che d’ora in poi, gli esponenti della Curva Ovest si limitino a dare sostegno, anche critico, alla Spal, senza entrare a gamba tesa nelle competizioni elettorali, come è avvenuto nel caso citato, usando un linguaggio da gruppo extraparlamentare di estrema sinistra. Le commistioni fra sport e politica fanno male sia allo sport che alla politica. Se poi gli ultrà della Curva hanno ambizioni politiche preparino una bella lista (magari senza sfruttare il nome del povero Federico Aldrovandi) e si presentino alle prossime elezioni (con nomi e cognomi sulla lista). Vedremo allora quanti ferraresi premieranno questo sedicente “movimento inclusivo”...

Mario Borgatti