La ’Dea Terra’ di Molezzi. Opere d’arte in Prefettura

‘Dea Terra’, le sculture di Mario Molezzi a Palazzo Giulio D’Este. Presentata in Prefettura la mostra, che sarà allestita negli spazi della sede governativa di Ercole I D’Este. Un momento a cui erano presenti il prefetto Massimo Marchesiello e lo scultore Mario Molezzi (foto). La mostra sarà visitabile da lunedì al 14 novembre. L’inaugurazione ufficiale, invece, avrà luogo il 17 ottobre alle 17.30. Gli orari di apertura saranno da lunedì al venerdì dalle 9 alle 19, mentre sabato dalle 9 alle 13. "Si è colta l’occasione – così il prefetto – per allestire questa mostra davvero suggestiva di un’artista che mi ha colpito per le sue opere. La scelta è quella di rendere aperto alla comunità Palazzo Giulio D’Este. Le scuole di Molezzi sarà un percorso artistico di sicuro valore". Da segnalare, inoltre, le aperture straordinarie di sabato 18 e domenica 19 ottobre, dalle 9 alle 19, in occasione dell’evento ‘Monumenti aperti’. L’esposizione offre l’opportunità di ammirare la personale visione artistica di Mario Molezzi, in un dialogo suggestivo con il contesto storico del palazzo prefettizio. Si tratterà di 26 opere complessive, sculture lavorate su pietra arenaria, tra queste diverse le origini della ‘materia prima’, anche ‘Etna’, realizzata con roccia vulcanica del vulcano siciliano. "Un ringraziamento al prefetto – ha proseguito lo scultore – per avermi dato quest’importante e prestigiosa possibilità in uno dei palazzi più belli della città. ‘Dea Terra’ vuole essere un percorso di opere che mette in risalto la bellezza e potenza della natura, di cui voglio dare una visione ottimistica. Previste installazioni che raffigurano il fuoco, l’acqua e aria. Un lavoro tutto a mano certosino e maniacale, secondo uno lo stile ‘prima di vista della pietra’. Nel corso della mostra accompagnerò i visitatori nell’illustrare le mie opere".

Mario Molezzi nasce in Calabria, si trasferisce a Ferrara nel 1969 dove compie gli studi universitari e si laurea in Giurisprudenza. Scultore, scrittore, fotografo, vive nella città estense e, autodidatta, lavora anche nelle Marche fra i borghi medioevali e le colline anconetane. Realtà che hanno influenzato il suo percorso culturale ed artistico. I materiali adoperati esprimono la qualità vergine e le asperità della materia bruta. La calda pietra arenaria della valle del Sentino, il bianco e poroso travertino di Ascoli e la lucentezza del marmo di Carrara, risuonano dei ricordi di un tempo lontano.

Mario Tosatti