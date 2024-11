La denuncia ai Nas:: "Topi e sporcizia a scuola"

CENTO

Desta interrogativi e preoccupazione, la situazione descritta in una nota che dovrebbe essere stata stata recapitata ai Nas di Bologna, per informarli di una situazione in una scuola di Cento e che potrebbe portare a una verifica da parte degli organi sanitari competenti, per appurare la veridicità del contenuto della lettera che è ricca di particolari. A denunciare la situazione al Nucleo antisofisticazione dei carabinieri sono Francesco Rendine, presidente del comitato civico ’Gol giustizia onore libertà’ e consigliere comunale a Ferrara, rendendo nota la cosa insieme a Milena Zaggia, candidata alle Regionali con Elena Ugolini e adducendo di poter ‘fornire riscontri concreti’ a quanto viene segnalato.

"Ho avuto le seguenti notizie relative all’ istituto comprensivo 2 di Cento, plesso Pascoli in piazzale della Rocca – scrive Rendine nella segnalazione – alla scuola primaria che si trova al primo piano: dove sarebbero stati trovati nei giorni scorsi ragni, scorpioni, topi. Alla scuola secondaria al secondo piano, ad oggi non è stato trovato nulla".

Per poi proseguire: "Nel seminterrat – aggiungono Rendne Zaggia – degrado, sporcizia, finestre aperte lungo tutto il perimetro della scuola, discarica di rifiuti della ristrutturazione post-terremoto 2012 e non solo". Parole di un certo peso che Rendine dice di aver scritto ai Nas aggiungendo anche della presenza di "alcune trappole di carta con colla, messe dai tecnici del comune". Una lettera molto forte che descrive la situazione nei vari punti della scuola e alcuni episodi a seguito della quale sarà eventualmente l’intervento delle autorità preposte a confermare o meno quanto segnalato. "Non è stata fatta la segnalazione al Dipartimento di Sanità pubblica ma solo al Comune del quale la responsabile dell’Istituto è consigliere – proseguono Rendine e Zaggia – a parte trappoline di carta con colla e chiusura di un piccolo buco che dal pavimento si collegava al seminterrato non è stato fatto altro. Domenica 3 novembre (domani, ndr)il vicesindaco farà visita alle scuole..e questo avviene dopo 12 giorni?". Nella nota ai Nas Rendine parla anche di presenza di guano di piccioni e al disagio dei bidelli nella pulizia e sottolinea che "relativamente alla presenza di topi nella struttura lo scrivente è in grado di fornire riscontri concreti". Le segnalazioni più gravi riguardano il 23 ottobre scorso e il 30 ottobre scorso.