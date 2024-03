La denuncia del Pci:: "Nell’oblio il giardino dedicato a Ugo Bassi"

Sulla manutenzione dei giardini il Pci di Cento fa sentire la sua voce, lamentando poca attenzione per il giardino dedicato a Ugo Bassi. "L’Amministrazione ha deciso di stanziare ventimila euro per, dicono, lavori importanti nelle aree verdi di Cento e Renazzo – scrive il Pci – per quanto riguarda Cento però si fa riferimento al solo Giardino del Gigante. Il sindaco e il suo vice si sono dimenticati del Giardino Ugo Bassi. Già diversi mesi fa avevamo evidenziato lo stato di abbandono del giardino"