La denuncia di alcuni residenti: "Chiasso fino all’alba e sporcizia. Noi, ‘prigionieri’ delle notti di festa"

Schiamazzi fino all’alba, via vai di auto per tutta la notte, rifiuti abbandonati, giardini e piazzale usati come latrine. Quelle feste, ospitate a cadenza regolare in una sala polivalente di Casaglia, stanno diventando un incubo per alcuni residenti della frazione, che quelle notti non riescono a chiudere occhio a causa del baccano. Tale situazione, come spiegano i diretti interessati (che chiedono di mantenere l’anonimato) va ormai avanti da diversi mesi e sta diventando insostenibile. Al punto da spingerli a rivolgersi a degli avvocati. La loro protesta si è dunque trasformata in un esposto, che a breve verrà depositato nelle sedi opportune.

"Per noi quelle notti sono diventate un inferno – spiega uno dei firmatari dell’esposto –. Siamo barricati in casa. Non abbiamo dubbi sulla regolarità dell’affidamento della sala, ma ci chiediamo se siano autorizzati ad andare avanti con musica e rumore in strada fino alle 5 o alle 6 del mattino. Così non si vive più". L’incubo per chi abita nei dintorni della sala è cominciato nell’aprile di quest’anno. "Iniziano alle 23 e vanno avanti fino a mattina – è il racconto –. A volte ci sono anche 150, 200 persone, tutti stranieri. Nel locale tutti quanti non ci stanno e quindi in molti rimangono in strada". Ed è proprio qui che, a detta dei denuncianti, nasce il problema. "Sentiamo urla tutta notte, macchine che sgommano, rumori – proseguono –. Non riusciamo più a dormire". E la mattina dopo tocca raccogliere i ’cocci’. "Lasciano a terra bottiglie, cartacce e rifiuti di ogni genere – così i residenti –. In un’occasione abbiamo trovato anche un tampone insanguinato. Poi espletano i propri bisogni davanti a casa nostra, nel piazzale e anche nel girardinetto dove giocano i bambini". In qualche occasione sarebbero anche stati presi a male parole, o perché avevano chiesto un comportamento più consono o perché il loro cane aveva abbaiato: "In un caso ci si è addirittura avvicinato un soggetto che ci ha fatto delle rimostranze brandendo una bottiglia con fare minaccioso".

Una situazione per cui più volte sono state chiamate le forze dell’ordine. "Abbiamo anche chiesto aiuto in Comune – spiegano infine i denuncianti – ma non abbiamo risolto nulla". Ora, quindi, si procederà per vie legali. L’esposto, corredato da immagini e video che testimoniano la sporcizia e il chiasso di quelle notti di festa, è pronto sulla scrivania dei legali e a breve verrà depositato. "Siamo esasperati – concludono gli abitanti –. Speriamo di avere risposte".

Federico Malavasi