La denuncia di un medico: "Mesi senza telefono, il gestore ha interrotto un servizio pubblico"

Il telefono muto per settimane e le richieste di ripristino della linea che assumono i contorni di una lotta contro i mulini a vento. Una situazione sgradevole che in molti una volta o l’altra hanno vissuto, ma che per un medico di base con ambulatorio in centro storico e diverse centinaia di pazienti da assistere si è trasformata in un incubo. Giorni interi senza riuscire a contattare o essere chiamata dai propri utenti, con conseguente disagio sia per la professionista che per gli stessi malati. Insomma, un disservizio pesante, che secondo la dottoressa potrebbe addirittura avere un risvolto penale. Per questa ragione si è rivolta a un legale, l’avvocato Gianni Ricciuti, attraverso il quale ha deciso di formalizzare una querela a carico del legale rappresentante del suo gestore telefonico. L’atto – appena depositato in procura – chiede di indagare per interruzione di pubblico servizio, essendo la dottoressa convenzionata con l’Ausl. "Lo abbiamo fatto a malincuore – commenta l’avvocato Ricciuti, che assiste la professionista insieme alla collega Roberta Rabini –. Abbiamo atteso il più possibile sperando che qualcosa succedesse. Non riuscendo a riavere la linea, abbiamo dovuto agire legalmente. Riteniamo che sia un fatto grave. Non ci è stata nemmeno mai spiegata la ragione del disservizio".

Per capire meglio i contorni della vicenda bisogna riavvolgere il nastro fino alla metà di luglio. L’utenza fissa dell’ambulatorio del medico di base smette improvvisamente di funzionare. Nessun segno di vita, né in entrata né in uscita. Un grosso problema, visto il numero di pazienti con cui ogni giorno la professionista si relaziona, anche attraverso il telefono. Per prima cosa, il medico contatta dal proprio cellulare il servizio clienti del proprio gestore. La voce all’altro capo del filo le assicura il rapido ripristino della linea. Cosa che però, stando a quanto denunciato, non accade. Il 26 luglio invia una prima mail di diffida al gestore, "evidenziando non solo il grave disagio patito, ma anche il comportamento tenuto dall’azienda che l’aveva vanamente rassicurata circa la tempestiva risoluzione del problema". La risposta è una semplice comunicazione di presa in carico del problema, senza reali conseguenze. Passano i giorni e arriva l’8 agosto, quando è il legale della dottoressa a scrivere all’azienda chiedendo la riattivazione della linea. Il gestore risponde il giorno dopo, riconfermando la presa in carico della segnalazione. Anche questa volta, spiega la malcapitata, senza alcun risultato tangibile. La problematica continua fino al 18 settembre quando, estenuata, la dottoressa cambia gestore. Ma non si limita a questo. Attraverso l’avvocato Ricciuti decide di andare in fondo alla questione, sporgendo querela e chiedendo ai pm di indagare per due possibili fattispecie di reato, entrambe riconducibili al legame di servizio pubblico intrattenuto con l’azienda sanitaria.