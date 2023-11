‘La deriva dell’Occidente’ tra le pagine. Franco Cardini presenta il suo libro

Oggi, alle 21, nella sala della musica in via Boccaleone 19, Franco Cardini presenta il suo libro ‘La deriva dell’Occidente’ (casa editrice Laterza, 2023). Introduce e modera Alessandro Gulinati, canale Telegram Ferrara Costituzionale. Cardini è stato membro del consiglio d’amministrazione della Rai. È socio di numerose organizzazioni scientifiche italiane e straniere e ha ottenuto numerosi riconoscimenti per i suoi studi accademici, tra cui si ricorda l’elezione ad Accademico Ordinario della Accademia delle arti del disegno di Firenze. Ingresso Libero. Posti limitati, per prenotazione: Telegram e WhatsApp

ð 3406494998