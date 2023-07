La difesa dei cieli insegnata ai bambini

All’asilo Giordani di Cento, ieri mattina i bambini hanno potuto conoscere da vicino il mondo dell’Aeronautica Militare e del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico, iniziando a scoprire i compiti di una realtà molto vicina a loro e importantissima per il Paese. "Si tratta di un percorso che abbiamo intrapreso in questo anno scolastico – spiega la coordinatrice Annalisa Borgatti – un incontro per far conoscere ai bimbi anche l’Aeronautica". Tantissime le domande e le curiosità dei bambini del campo estivo, tra i 3 e gli 11 anni, che hanno rivolto ai tre militari presenti, il Maresciallo di 1° Classe Francesco Tulliani, il Primo Aviere Capo Giuseppe Grieco e il Primo Aviere Giulia Monteforte.

Alla giovanissima platea hanno dunque raccontato dei tipi di aerei, da quelli da trasporto a quelli per la difesa, i compiti e i mezzi di ricerca e soccorso, il ruolo della base di Poggio Renatico e tante piccole nozioni sul mondo dell’Arma Azzurra e, sulla domanda di un bambino particolarmente attento, hanno spiegato anche cosa significa difesa aerea e come funziona davanti a episodi ‘come quello successo di recente a Ferrara dopo che un pilota aveva inserito codici sbagliati procurando un allarme che aveva fatto decollare due Eurofighter’. Hanno fatto vedere alcuni video, mostrate alcune curiosità sull’equipaggiamento personale e poi, tornati in giardino, hanno fatto salire i bimbi sul mezzo tattico. "L’importanza di questi incontri è nel motto del nostro Centenario cioè essere sempre in volo verso il futuro. E chi può rappresentare meglio il futuro del nostro Paese se non i bambini e i ragazzi – dice Tulliani -. Non è mai troppo presto per imparare ad essere a disposizione degli altri, ad amare chi fa del Tricolore il proprio lavoro e spiegare ai bambini che c’è un mondo in azzurro. Bimbi che anche stavolta sono stati curiosi e che fanno sempre tante domande. Siamo venuti anche con il mezzo tattico per fargli fare finta di essere una squadra di pronto intervento che deve partire, uno spirito di squadra e di appartenenza che noi viviamo con le stellette ma anche che i bimbi possono vivere in tanti modi".

Coa che si sta preparando per lo speciale open day del 17 settembre a nella Base Logistica di Ferrara, festeggiando il Centenario con la popolazione e una giornata, previa registrazione, che vedrà tante attività, la mostra statica di velivoli come l’HH 139 da Cervia e il gran finale con un bel concerto.

l.g.