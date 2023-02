La difesa del multipiano

Il binomio cantieri e polemiche ben si attaglia alla sorte dell’ex Mof. Sì, perché essendo la primogenitura del progetto della scorsa amministrazione, a difenderne la bontà (contro l’ipotesi di rimodulazione, poi attuata), fu la consigliera di opposizione Roberta Fusari, ex assessora all’Urbanistica della Giunta Tagliani. In più occasioni, infatti, la capogruppo di Azione Civica ha difeso la scelta, operata dalla precedente amministrazione, di realizzare all’ex Mof un parcheggio multipiano. La rimodulazione dell’attuale Giunta ha portato invece, secondo sindaco e assessori, "un risparmio di suolo notevole". Perché la struttura "avrebbe avuto un impatto devastante sul quartiere". Chiaramente, l’aver cambiato gli estremi di un progetto già finanziato dal Bando Periferie (che risale al 2016), ha comportato – sui cantieri originari – una battuta d’arresto. Su questo punto, in svariate commissioni consiliari a partire dal 2020, Fusari ha avanzato più di una polemica. Anche e soprattutto con la consigliera (all’epoca ancora del Carroccio, ora capogruppo di Ferrara Nostra), Francesca Savini. Anche la capogruppo di Forza Italia, dal momento che era emerso il rischio di poter perdere l’intero finanziamento del Bando Periferie (circa diciannove milioni di euro complessivamente), aveva sostenuto la necessità di "non perdere questa occasione più unica che rara". E’ dell’8 giugno di tre anni fa l’ordine del giorno di Fusari nel quale chiedeva un impegno da parte della Giunta a " non ostacolare o rischiare di perdere ingenti risorse pubbliche per la rigenerazione urbana destinate ad una grande area comunale, fondamentale per la nostra città".