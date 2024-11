La difesa del patrimonio artistico. Al Centro Studi parlano gli esperti

Domani dalle 11 alla Sala Centro Studi della Civica Pinacoteca Il Guercino di Cento si terrà una giornata di studi dedicata alla riflessione sulla situazione del patrimonio artistico in contesti di conflitto. Articolato in due sessioni, l’evento dal titolo “Recuperare, salvare, custodire. L’impegno per la difesa del patrimonio artistico negli scenari di conflitto” si avvale della partecipazione di dieci relatori, tra studiosi, ricercatori, storici dell’arte, operatori museali, giornalisti e tecnici che affronteranno una serie di temi articolati in un arco cronologico che parte dagli ultimi anni del Settecento e arriva alla più stretta contemporaneità. Promossa dal Centro Studi internazionale Il Guercino e dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Cento per celebrare un anno dalla riapertura della Civica Pinacoteca, la giornata di studi propone al pubblico di riflettere su situazioni e figure emblematiche del passato non solo per ricordarne la rilevanza, ma anche per cercare chiavi di interpretazione e azione nel presente. L’iniziativa, infatti, prende spunto dagli eventi di età napoleonica (le spoliazioni di opere d’arte e le soppressioni delle istituzioni religiose) che, grazie alla nascita di una nuova coscienza civica, portarono per reazione alla nascita dell’istituzione museale centese, ma persegue anche l’obiettivo di portare la riflessione su uno scenario di drammatica attualità come quello del conflitto in corso in Europa, che minaccia il patrimonio artistico in Ucraina. Le relazioni si apriranno nella sessione mattutina con l’intervento del ricercatore Sandro Tirini, che per l’occasione presenterà in anteprima il suo ultimo libro Bonaparte, l’Armata d’Italia e le spoliazioni del 1796-97, per il quale ha attinto all’ampio carteggio originale per comprendere il punto di vista del generale Napoleone. Agganciandosi agli effetti delle spoliazioni e delle soppressioni avvenute nel territorio centese, Lorenzo Lorenzini, direttore della Civica Pinacoteca, dialogherà con la storica dell’architettura Tiziana Contri sull’effetto di questi eventi sulla nascita del museo, dedicato al Guercino. Lorenza Montanari, storica dell’arte e funzionaria dell’Unità dei Musei di Forlì, racconterà vicende significative che hanno concorso alla costituzione del patrimonio museale della città romagnola, con la quale la città di Cento colalbora.

