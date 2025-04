La direttrice Natalini visita le strutture Ausl: "Il Cau è un riferimento"

La direttrice generale delle aziende sanitarie ferraresi Nicoletta Natalini, nei giorni scorsi, ha visitato la Casa della Comunità di Comacchio per toccare con mano l’evoluzione della struttura sanitaria e rafforzare la collaborazione con i professionisti impegnati quotidianamente nell’erogazione dei servizi sanitari. Alla visita erano presenti il direttore sanitario Roberto Bentivegna, la direttrice del Distretto Sud Est Rita Maricchio, la dirigente delle Professioni sanitarie Distretto Sud Est Federica Borghesi e la direttrice facente funzione dell’Unità operativa complessa Cure Primarie Carlotta Serenelli. Ad accompagnare la delegazione della direzione strategica Daniela Zanellati, responsabile organizzativa Casa della Comunità di Comacchio.

La direttrice Natalini ha avuto modo di visitare il Cau (Centro assistenza urgenza) che - a due anni dall’apertura del servizio - "ha visto crescere ulteriormente la sua operatività – riferiscono dall’Azienda Usl –, consentendo al presidio di ampliare la capacità di intercettare le esigenze sia di chi abita e lavora a Comacchio tutto l’anno, sia dei turisti che la scelgono d’estate", l’ambulatorio degli Infermieri di Famiglia e di Comunità, che con le sedi distribuite sul territorio comunale "è diventato un punto di riferimento per i cittadini". E anche la sede della Centrale operativa territoriale, che ha la funzione di coordinamento della presa in carico in integrazione ospedale-territorio.