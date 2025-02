"La disdetta del contratto, inaccettabile"

La disdetta unilaterale del contratto aziendale, comunicata in queste ore dalla dirigenza di Berco, è inaccettabile sia nel metodo che nel merito.

Nel metodo, perché si era avviato un percorso di confronto che doveva restare aperto, improntato al dialogo e alla ricerca di soluzioni condivise. Un percorso che richiedeva da parte dell’azienda volontà di ascolto e pazienza, nel rispetto della responsabilità sociale che nessuna impresa dovrebbe abbandonare, nemmeno nei momenti più complessi.

Nel merito, perché tale decisione comporta una drastica riduzione del salario dei lavoratori, proprio in un contesto economico e sociale già fragile. In una fase così delicata, ci si aspetterebbe dall’azienda maggiore attenzione e sensibilità verso i propri dipendenti. Sono in costante contatto con gli assessori regionali competenti, che eserciteranno pienamente il loro ruolo come già fatto in passato in situazioni critiche riguardanti Berco. L’obiettivo resta sempre quello di tutelare l’occupazione, la qualità del lavoro e la continuità produttiva.

Tuttavia, trattandosi di una multinazionale come Thyssen, è fondamentale che il Ministro Urso richiami l’azienda e la sua capogruppo tedesca alle proprie responsabilità, rispettando gli impegni assunti nei confronti dei sindacati e delle istituzioni locali.”

Calvano conclude ribadendo il sostegno del Partito Democratico ai lavoratori e ai sindacati: “Come PD saremo vicini alle organizzazioni sindacali e ai lavoratori nelle iniziative che decideranno di intraprendere" capogruppo del Partito democratico Regione Emilia Romagna